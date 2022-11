Hvordan drive smart og tilpasset strømsparing?

DEBATT: Høye strømpriser gjør at innetemperaturen i offentlige bygg og kontorer senkes. Dette er ikke den beste måten å spare klima og strømregningen på.

De som har ansvar for oppvarming av offentlige bygg burde se til smartteknologi for å redusere strømregningen, mener innsenderen.

Marcin Mezynski Produktsjef i Netatmo

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Som et resultat av høye strømpriser reduseres nå temperaturen innendørs over hele landet. Samtidig leser vi i nyhetene at flere offentlige og private kontorbygg er kaldere enn før. Finnes det ikke en bedre og mer effektiv måte å løse dette på?

Smartteknologi har vært tilgjengelig i lang tid. Hvis denne teknologien brukes til sitt fulle potensial, kan strømregningen reduseres på en smartere og mer effektiv måte enn i dag.

Eksisterende smartteknologi kan gi svært nyttig innsikt i inneklimaet i hvert enkelt rom, noe som gjør at de driftsansvarlige kan ta bedre og mer målrettede grep for å redusere strømregningen, istedenfor en statisk og lik reduksjon av temperaturen i hele bygget.

Ulik bruk krever ulik oppvarming. Det er ikke nødvendig å varme opp rom kontinuerlig. Med smartteknologi kan oppvarmingen av bygninger automatisk tilpasses etter været og når de ansatte er på jobb. «Ring hytta varm» har vært smartteknologi for folk flest i over 20 år – og med kunstig intelligens blir datamaskinene stadig flinkere til å finne ut av og løse problemer.

Rom som brukes ulikt, bør også oppvarmes ulikt. En stillesittende kontorarbeider må ha det varmere enn en bilmekaniker som beveger seg jevnlig. Et stillerom som skal brukes til ammepauser eller hvile, kan være kaldere enn garderoben.

Med smart-teknologi kan man overvåke og analysere energiforbruk, temperatur og luftkvalitet i sanntid. Slik finner driftsansvarlige ut at varmen står på i et rom som ikke skal brukes mer for dagen, eller at et vindu er åpnet samtidig som radiatorene går for full maskin. Det er å bruke unødvendig strøm.

Med spesialtilpassede varslinger og alarmer og daglige, ukentlige eller månedlige rapporter, får bedriftene et godt kunnskapsgrunnlag for å redusere strømregningen på sikt. Investeringene gir ikke bare økonomiske avkastninger – et godt inneklima er grunnleggende for at de ansatte skal trives på jobb, og strømsparing er viktig for å bidra til å løse klimakrisen. Dette mener jeg at alle bedriftsledere bør tenke på før de trykker tre ganger på minus-tasten på gammeldags teknologi.