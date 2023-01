Derfor måtte jeg dra fra Solamøtet så tidlig

Jan Christian Vestre Næringsminister (Ap)

DEBATT: «Denne regjeringen snakker til næringslivet. Ikke med», hevder Terje Halleland og Roy Steffensen i et leserinnlegg. De underbygger dette med å påpeke at jeg dessverre måtte forlate Solamøtet tidlig for å nå neste møte i Oslo. Det virker rart å bruke kalenderen min som argument for deres sak, når den hver dag er fylt opp med akkurat det de to stortingsrepresentantene fra Frp etterlyser – møter og samtaler med næringslivet.

Jeg har brukt, og vil selvsagt fortsette å bruke, mye tid på det viktige næringslivet på Vestlandet. Jeg legger blant annet opp til nye møter med næringsforeninger i regionen. I talen på Solamøtet understreket jeg nettopp behovet for tett dialog og samarbeid. Vi har store utfordringer både på kort og lang sikt. Felles for disse er at vi må finne gode løsninger på tvers av bransjer, på tvers av politisk farge og på tvers av det offentlige og det private.

Næringslivet trenger de beste løsningene fra alle parter for å klare seg gjennom en tid der vi har den største pandemien siden spanskesyken, den største energikrisen siden 70-tallet, høy inflasjon og en forferdelig invasjonskrig på kontinentet. Og bak alt dette ligger en natur- og klimakrise som krever den største omstillingen av norsk økonomi noensinne.

En av grunnene til at jeg er trygg på at vi kommer til å klare dette, er den helt avgjørende kompetansen, idérikdommen og kommersielle teften vi finner hos bedrifter i Rogaland. Så er det et faktum at meningsmålingene ikke har gått vår vei den siste tiden. Heller ikke næringslivet gir oss de beste tilbakemeldingene. Der må vi som styringspartier være selvkritiske, ydmyke og lytte til alle velmenende stemmer som forteller oss om hvorfor de er skuffet og hva de mener vi kan gjøre bedre. Det er ikke velgerne eller næringslivet det er noe galt med når tilbakemeldingen er som den er. Det er vi som må gjøre en bedre jobb, hver eneste dag – uansett hvordan kalenderen ser ut.