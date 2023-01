Opplæring av sårbare elever krever skreddersøm

DEBATT: Solveig G. Sandelson skriver fredag 6. januar en kommentar der hun legger til grunn at fylkeskommunen planlegger å frata elever som går på grunnkompetanse muligheten til å få opplæring i mindre grupper. Det er en viktig problemstilling å løfte frem.

Dagens inntaksordningen har vært tilnærmet lik i 25 år, mens oppdraget vårt har endret seg i retning av mer inkludering og at flere unge skal bestå videregående utdanning.

Hun er bekymret for om elevene framover vil få en trygg og god opplæring. Vi vil nå belyse endringene vi foreslår.

Rogaland fylkeskommune er gode på gjennomføring. Aldri før har flere elever fullført og bestått videregående skole. Likevel har vi som mål at enda flere elever fullfører sitt opplæringsløp. I Rogaland fylkeskommune består elevgruppen som det her er snakk om, av om lag 400 elever. Gruppen kjennetegnes ved at de har rett til spesialundervisning og mangler mer enn halvparten av karakterene fra ungdomsskolen. Flere har også lærevansker.

De søker såkalt grunnkompetanse, et opplæringsløp som er tilrettelagt for at de skal få kompetanse i deler av fagene og de har individuelle opplæringsplaner. Dersom de ikke fullfører opplæringsløpet, har denne elevgruppen stor risiko for å havne i utenforskap eller bli ufør i ung alder.

Vårt klare mål og hensikt er at flere elever skal oppleve tilhørighet, deltagelse og læring i fellesskap sammen med andre elever.

Et skreddersydd tilbud

Dagens inntaksordningen har vært tilnærmet lik i 25 år, mens oppdraget vårt har endret seg i retning av mer inkludering og at flere unge skal bestå videregående utdanning. Fra høsten 2024 foreslår vi å ta bort muligheten til å søke til egne grupper mot planlagt grunnkompetanse. Men det betyr ikke at elevene ikke kan få opplæringen i mindre grupper i flere eller alle fag. Det er den sakkyndige vurdering fra PPT som utformes i samråd med elev, foresatte og skole som skal gi føringer for hvordan opplæringen bør organiseres for den enkelte.

Jeg har tro på at en slik skreddersydd opplæring – der elevens stemme blir hørt – vil bidra til at flere av disse ungdommene kan få formell kompetanse og delta i arbeidslivet. Å øke sjansene for at de lykkes i arbeidslivet, er nødvendig for at flere unge skal få verdige, selvstendige liv. Det er også viktig for at vi skal kunne møte behovet for arbeidskraft i årene som kommer.

Det er riktig som Sandelson skriver at mye av arbeidet vårt bygger på forskning og statlige utredninger og rapporter. Dette er rapporter som er utarbeidet på bestilling fra sentrale myndigheter og som legger føringer for hvordan vi organiserer videregående opplæring.

De i og de utenfor klasserommet

Det gjelder blant annet ekspertutvalget (Nordahl. m. fl., 2018) som viser at videregående opplæring i for liten grad er tilpasset elever med svake faglige forutsetninger. Også NIFUs studie av spesialundervisning i videregående skole fra 2019 avdekker at segregering forstått som opplæring utenfor klasserommet, er et vedvarende trekk ved praksis i videregående opplæring.

Siden vi legger opp til et mer spesialtilpasset opplæringsløp, må vi lage systemer som sikrer at alle elevene får tilgang til skolenes spesialpedagogiske kompetanse. Derfor jobber vi parallelt med å utvikle skolene sine pedagogiske støttesystem – eller «laget rundt eleven». Ansatte i skolene, både ledere, lærere, miljøpersonale og PPT, vil i løpet av de neste to årene få kompetanseutvikling i inkludering og i hvordan en best kan tilpasse opplæring til alle elever. Hver skole skal designe det støttesystemet som passer dem best og som vil komme alle elevene til gode.

Selv om det gjøres et formidabelt arbeid for disse elevene i dag, mener vi at de foreslåtte justeringene vil gi et enda bedre opplæringstilbud for denne sårbare gruppen. De endelige detaljene i arbeidet vil vi jobbe med fram til inntaket vinteren 2024. I denne perioden vil vi involvere brukernes representanter gjennom interesseorganisasjoner, foresatte og elever.

Vårt klare mål og hensikt er at flere elever skal oppleve tilhørighet, deltagelse og læring i fellesskap sammen med andre elever, og bidra til kompetanse som gjør at de får selvstendige liv som deltakere i arbeidsliv og samfunn.