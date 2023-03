Kjøtt som har vært frossent kan alltid spises

DEBATT: De rådene som Mattilsynet og andre gir om holdbarhet på frystkjøtt er byråkrati-tull. Fryst kjøtt blir aldri uspiselig.

Der er trist at Mattilsynet og andre gir feilaktige råd om holdbarhet om fryst mat. Det skremmer folk og fører til at de kaster god mat helt unødvendig.

Øyvind C. Stangeland Stavanger

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I Aftenbladet fredag 24. mars var det en artikkel om at det ble servert gammelt kjøtt til middag i fengslet, og at en mann hadde blitt syk. Dersom kjøttet var dårlig, var det enten dårlig før det ble fryst, eller ble dårlig etter det ble tint. Når kjøttet tilberedes drepes alle bakterier ved 72 grader. I det omtalte tilfellet var ikke maten dårlig fordi kjøttet var gammelt eller at det hadde vært fryst. Mat som er fryst blir aldri bedervet. Da stopper veksten av bakterier.

Jeg har gått på jakt i over 50 år. Når man slakter ute i naturen, er det ikke så hygienisk som på et slakteri, men ingen har blitt syke av mitt kjøtt. Jeg har flere ganger servert kjøtt som har vært flere år i fryseren. Det har vært perfekt og ingen har klaget eller merket forskjell på dette kjøttet og ferskt kjøtt.

Den beste måten å fryse kjøtt på, er å ha det i en plastpose med en skvett vann. Da får det en ishinne som hindrer luften å komme til kjøttet. Da tørker det ikke ut og fett blir ikke harskt. Det eneste som har begrenset holdbarhet er bearbeidet kjøtt, som kjøttdeig. Det inneholder luft fra kverningen og eventuelt fett. Kjøtt som svin og lam har mye fett som kan bli harskt hvis luft kommer til når det ikke er skikkelig beskyttet med en ishinne.

Der er trist at Mattilsynet og andre gir feilaktige råd om holdbarhet om fryst mat. Det skremmer folk og fører til at de kaster god mat helt unødvendig. De eneste som har glede av feilaktige råd er matvareindustrien som øker salget.