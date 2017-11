Under overskriften «Aktiviteter for funksjonshemmede blir ikke rammet», skriver utdanningsminister Henrik Asheim 4. november i Aftenbladet at regjeringen i 2018-budsjettet vil legge til rette for at folk kan lære gjennom hele livet, og at de derfor satser både på uformelle kurs på fritiden og etterutdanning i arbeidslivet.

Så da spør jeg ministeren: Gjelder aktivitetene for utviklingshemmede «de uformelle kursene på fritiden» eller «etterutdanningen i arbeidslivet»?

Endeløse ventelister

Jeg representerer en bransje som sysselsetter funksjonshemmede og andre uføretrygdede med behov for spesielt tilrettelagte arbeidsplasser. Vi har i Norge i dag nesten 10.000 ansatte i såkalte VTA-virksomheter (Varig Tilrettelagt Arbeid). Vi har også nesten endeløse ventelister av personer med dette behovet som i dag kun har disse virksomhetene som sitt alternativ dersom de vil ut i arbeid.

Inntaket til våre arbeidsplasser styres av Nav, som igjen tildeler plasser etter bevilgninger fra regjeringen. Sittende regjering har lite å skryte av med hensyn til å avhjelpe de stadig voksende ventelistene av våre håpefulle arbeidssøkende.

I en rapport gjort tilbake i 2012 av Arbeidsforskningsinstituttet, skriver de at man i 2015 forventet at behovet for Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet ville øke med 20–50 prosent. Dersom disse tallene stemmer, burde vi hatt ca 15.000 VTA-plasser i 2017, men vi har altså bare 10.000. Tall fra Nav viser at vi har fått 780 nye plasser fra 2012 og fram til i dag.

Skaper verdier

Allservice AS sin avdeling Kvaleberg på Forus har 44 VTA-plasser tildelt fra Nav. Vi er en attraktiv arbeidsplass der våre ansatte har oppgaver som spenner fra enklere manuelle monteringsoppgaver til kjøring av store grafiske maskiner og installasjon av software på satelittnavigasjonsutstyr som brukes av tankbåter og cruiseskip over hele verden. Med andre ord skikkelige arbeidsfolk som skaper verdier på veldig mange plan. Vi har i dag en venteliste på 11 personer. Ventelisten kunne imidlertid lett vært dobbelt så lang, men med to til fire års ventetid for å bli tatt inn, er det mange som ikke orker å sette seg på lista.

Kvaleberg har, på tross av gode både faglige og økonomiske resultater, ikke fått tildelt en eneste ny plass på nesten 20 år. I dagens arbeidsmarkedsdebatt diskuteres det mangel på arbeidsplasser og hva som skal bli «den nye oljen».

På Kvaleberg, og på veldig mange av de andre VTA-bedriftene rundt om i landet, venter vi ikke på «den nye oljen». Vi trenger imidlertid at regjeringen får øyene opp for de flere tusen som har oss som sin eneste mulighet til å få seg arbeid, og at de evner å se våre søkere og den verdigheten og livskvaliteten som det ligger i å være i arbeid spesielt for våre målgrupper.

Så, utdanningsminister Asheim; når du gjør et nummer ut av at funksjonshemmede ikke får redusert sine muligheter til etterutdanning i arbeidslivet, kan du ikke heller sette deg ned med arbeidsminister Anniken Hauglie, som på ASVLs høstkonferanse i Lillestrøm på mandag 30. oktober, skrøt av de «nye 125 VTA-plassene» dere har funnet plass til i 2018 budsjettet, og så se på de virkelige utfordringene i fellesskap? Regjeringen har de siste fem årene gitt oss ca. 900 nye plasser.

Realiteten er nedbygging

Dette er en årlig økning på 0,2 prosent som i realiteten er en nedbygging av tiltaket. Vi ønsker oss en plan som viser hvordan tiltaket kan styrkes, og at dere tar denne flotte arbeidsstyrken på alvor!