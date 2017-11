For andre gang har Framtiden i våre hender og Forbrukerrådet rangert de største bankene i landet på etikk. Nederst på listen finner vi to sparebanker med hovedkontor i Rogaland.

Pinlig jumboplass

Femten banker er rangert i vår etiske bankguide, som er basert på en internasjonal standard. Sandnes Sparebank er med for første gang. Av de tre nye bankene som er målt, havner den sist. SR-Bank har kun bedret seg med ett skarve poeng, og havner dermed på en pinlig jumboplass.

Heldigvis er ikke alt beksvart. Mange banker har gjort store framskritt. Det største bykset står Sparebanken Midt-Norge for. Også Sparebanken Nord-Norge og DNB har forbedret seg kraftig.

Er du kunde i en av de to bankene håper vi du kontakter banken din og krever at de skjerper etikken.

Hvorfor SR-Bank ikke tar etikk mer på alvor er vanskelig å forstå. Som landets største sparebank, med 300.000 kunder, bør de ha ressurser til å forbedre seg. Jeg mistenker at det står på viljen. Det er skuffende. Vi viste i fjor at norske sparebanker har investert i selskaper som ødelegger regnskogen, i skitten oljeindustri og i den omstridte oljerørledningen Dakota Access Pipeline. De fleste bankene har nå trukket seg ut av sistnevnte, mens investeringene i palmeolje og tjæresand fortsetter.

De to Rogalandsbankene er svake på nær alle de tretten indikatorene vi måler bankene på. Blant annet på klima og naturvern. De stryker også på arbeiderrettigheter og menneskerettigheter. Det trenger ikke bety at de har investert i barnearbeid, atomvåpen eller selskaper som driver med skatteunndragelse. Men det betyr at de ikke vil fortelle deg som kunde hvilke spørsmål de stiller når de investerer eller låner ut penger.

Har de gode policyer, må de synliggjøre dem. Mest sannsynlig mangler de retningslinjer på en rekke felt. Det betyr i så fall at banken ikke ser mulighetene i å stille fremtidsrettede krav, og bidra til at selskaper prioriterer bærekraft.

13 banker scorer høyere

Er du kunde i en av de to bankene håper vi du kontakter banken din og krever at de skjerper etikken. Hvis de ikke hører, er det mange andre å velge i. 13 banker skårer høyere enn Sandnes Sparebank og SR-Bank. Cultura, Storebrand og KLP ligger øverst på listen, og er gode etiske valg.

Den gode nyheten er at Rogalandsbankene, i likhet med Viking, kan gjøre et opprykk dersom de velger å bruke det neste året riktig. Men da må de bestemme seg for at de faktisk vil.