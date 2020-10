Datasenteret i Time er en fantastisk mulighet for hele Norge

NÆRINGSUTVIKLING: Hele regionen har fått en ny historisk sjanse til å sikre arbeidsplasser og skatteinntekter i nye generasjoner, gjennom datasenteret i Time. Det eneste som kan stanse oss, er om vi ikke står sammen.

Publisert: 2020-10

Det er ikke et spørsmål om Norge skal satse på datasenter. Dette er nemlig en villet nasjonal politikk som er forventet å gi store økonomiske muligheter for samfunnet og fellesskapet. Foto: Geir Sveen

Tone Grindland Regiondirektør, NHO Rogaland

Øystein Eriksen Søreide Administrerende direktør i Abelia

Som representanter for lokalt næringsliv og for teknologi- og kunnskapsbedrifter mener vi at det er avgjørende å løfte blikket litt. For det som skjer i Time kommune er så mye, mye mer – og det er egentlig så langt ifra en kommune-sak som du kan komme.

Vi snakker om mellom 3200 og 6200 varige arbeidsplasser på Jæren. Dette er ansatte som skal kjøpe hus her, gå på kino her, stifte familier her. Dette er skatteinntekter som skal betale nye skoler, nye kulturhus og nye togstrekninger. Vi snakker altså om enorme ringvirkninger for hele Jæren, hele fylket – ja, hele Norge.

Det som kan skje på Kalberg, kan være en av de største næringspolitiske sakene i Rogalands historie – og en av de helt store i Norge.

Norges nye vinnerlodd

Det handler altså om data. Noe som skapes hver gang du sender en e-post, mottar en Snap, lagrer et dokument, deler familiebildene, sjekker værmeldingen eller pauseresultatet under Viking-kampen. Vi bruker data hele dagen, på jobben, hjemme i huset, og selv mens vi sover. Dataene må ha et hjem, med god plass – og dette hjemmet er et datasenter.

Norge har nok en gang store fortrinn. På samme måte som at silden fant veien til våre fjorder, og oljen ble funnet under våre hav, er det svært gode forhold for å lagre data her hos oss. Vi har grønn kraft og fornybar energi, men også et kaldt klima – som er svært gunstig. Og Kalberg er posisjonert og rigget til å bli en av verdens mest moderne datasenterklynger.

Perfekt plassert

Det er det mange grunner til. Kalberg er straks påkoblet et utbygget strømnett, både med lokale, regionale og internasjonale forbindelser. Kalberg er nær flyplass, nær kompetansemiljøer, og kanskje viktigst; området har nærhet til både infrastruktur og næringer som gjør at vi kan utnytte varmen og energien som datasentrene skaper.

Det er ikke et spørsmål om Norge skal satse på datasenter. Dette er nemlig en villet nasjonal politikk som er forventet å gi store økonomiske muligheter for samfunnet og fellesskapet. Regjeringen vil at Norge skal være en attraktiv nasjon for datasenter og databasert næringsliv. Koronapandemien har bare forsterket behovet for dataproduksjon, datainnovasjon – og datasenter.

NHO Rogaland og Abelia var i forrige uke på Kalberg og kikket på tomtene det er snakk om. Vi er overbevist om at Time, Rogaland og Norge kan etablere verdens grønneste datasenter, samtidig som vi ivaretar bekymringer og bruk av matjord og areal.

Flere aktører på banen

Det er definitivt argumenter for og imot dette. Hvor mange arbeidsplasser? Hvilke og hvor omfattende ringvirkninger? Hvilken type jord må vi bygge på? Hvilke inngrep i naturen vil dette medføre? Alle argumenter må nå på banen.

Men vær så snill; ikke la det være kommunegrensene som bremser. Dette må ikke behandles som «mine eller dine», men «våre» arbeidsplasser, skatteinntekter og vår jord. Jo da, akkurat nå ligger dette på bordet til politikerne i Time. Men saken angår oss alle, og vi må delta.

NHO Rogaland og Abelia vil på det sterkeste oppfordre de andre ordførerne i regionen til å komme med sine argumenter. Fylkesordføreren og resten av fylkespolitikerne må på banen. Og vi synes også det er på tide at regjeringen og vår egen næringsminister fra Rogaland forteller hvordan de ser på saken.

Tilliten i det norske samfunnet, og samspillet mellom politiske og næringsliv på ulike nivå, bidro til at vi utnyttet olje-mulighetene kanskje best i hele verden, og til det beste for fellesskapet. Vi skal nå forvalte en gigantisk ny mulighet. Det blir en ny test på om vi klarer å samarbeide lokalt, regionalt og nasjonalt. Det skal vi klare – sammen.

Publisert: 9. oktober 2020