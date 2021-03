Håpløst arrogant om rusreformen

DEBATT: Det var en håpløst arrogant kommentar av journalist Harald Birkevold om rusreformen i Aftenbladet 17. mars.

Foto: Jan Inge Haga

Kåre Reiten Fastlege i Stavanger

De som er uenig med Birkevold vet bedre, men de vil bare ikke forstå det som han i sin store visdom for lengst har sett. Han kritiserer politiet fordi de er skeptiske til en ny rusreform, og går langt i å antyde at de burde hatt munnkurv. Han kunne like godt tatt med at Legeforeningen, Sykepleierforbundet og Helsesykepleierne heller ikke burde fått uttalt sin skepsis til reformen, noe de så absolutt har gjort. De som møter og behandler de narkomane, har på ingen måte den innsikt som han og hans likesinnede har blitt velsignet med.

Ruspolitikk er komplisert, og i den videre debatt er det viktig at vi har respekt for hverandres meninger.

Stigmatisering

Om ikke dette var arrogant nok, så forteller han oss om Nordland Arbeiderparti som stemte mot reformen, men samtidig hadde et ulovlig nachspiel, som om dette har noe med saken å gjøre. Frp som også er imot hevder han består hovedsakelig av folk som er tilhengere av grøftefylla og fri flyt av alkohol. Snakk om å undervurdere og stigmatisere andre for deres meninger!

Venstresiden i norsk politikk og de narkomanes organisasjoner er sterke tilhengere av en rusreform, og det argumenteres hele tiden med at norsk narkotikapolitikk har vært helt feilslått; noe jeg er uenig i. Det er stor skepsis blant befolkningen i forhold til narkotika, noe som har gjenspeilet seg i lovgivningen, og som har medført at det totalt sett brukes lite narkotiske stoffer i Norge sammenlignet med andre land. Jeg er enig med Birkevold at alkohol er et mye større samfunnsproblem, men det hjelper lite at vi ved en legalisering skal få to like store problemer.

Jeg er absolutt tilhenger av en reform som fokuserer mer på hjelp og behandling av den narkomane, og at man ikke skal kastes på glattcelle fordi man blir tatt med litt hasj.

Det jeg frykter, er at en legalisering av narkotika vil oppfattes av ungdommen som en sosial aksept for at dette ikke er så farlig. At de lettere vil eksperimentere med narkotika, som det blir lettere tilgang til, og at dette vil medføre at flere kommer inn i det «helvete» som er en narkomans hverdag. Både helsearbeidere og politi opplever det allerede som et problem at debatten om narkotikapolitikken de siste årene, har medført at vi får høre fra ungdom som blir tatt med diverse stoffer; at det er jo ikke forbudt lenger.

Rusreformens intensjoner om behandling av narkomane fremfor straff tror jeg støttes av de fleste, men at ungdom «ustraffet» skal kunne gå rundt med «lommene fulle» av narkotiske stoffer uten at det skal bli reagert på annen måte enn «fy, fy» fra en kommunal nemnd, tror jeg vil være et uklokt signal.

Ingen enkle løsninger

Etter 40 år som allmennlege i Stavanger vet jeg at det ikke finnes enkle løsninger på et så komplisert problem som narkotikamisbruk representerer. De med minst kunnskap har som oftest svaret på det meste. Ruspolitikk er komplisert, og i den videre debatt er det viktig at vi har respekt for hverandres meninger. Birkevolds kommentar er et skoleeksempel på hvordan det ikke skal gjøres.