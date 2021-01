Jeg tror vi er ferd med å tabbe oss ut i Domkirken

DOMKIRKEN: De planlagte innvendige endringene av Stavanger domkirke bør løftes fram i den offentlige debatt, for kirkebygget vekker sterke følelser i mange av byens innbyggere.

Nytt alter er tenkt tilpasset et eventuelt nytt fremskutt alter og vil gå på bekostning av en kulturhistorisk perle. Vi risikerer å miste et element som har stått uforandret på samme sted gjennom flere hundre år. Foto: Jon Ingemundsen

Debattinnlegg

Eirik Faret Sakariassen Gruppeleder, Stavanger SV

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Domkirken i Stavanger restaureres og skal stå klart til byjubileet i 2025. Som en del av dette restaureringsarbeidet er det lagt opp til en del innvendige endringer, deriblant at kirkens monumentale høyalter med tilhørende alterring skal erstattes av en ny med moderne elementer.

Denne endringen bør det være offentlig diskusjon om og Stavanger kommune som finansierer restaureringen bør ha en mening om den spesifikke endringen. Stavanger domkirkes kulturhistoriske verdi og innbyggernes forhold til kirkerommet må ikke undervurderes. Større endringer av kirkens utforming vil vekke engasjement, og jeg mener de foreslåtte endringene er problematiske.

Engasjementet mot disse endringene er i ferd med å vokse. Det er ikke få av byens innbyggere som er døpt, konfirmert og har blitt gift ved dette alteret og langs alterringen.

En kulturhistorisk perle

Det er argumentert med at dagens høyalter er fra 1940 og at det ikke har verneverdi grunnet alder. Historiske dokumenter antyder at alteret i hvert fall er fra 1860-årene og antakeligvis har det ikke blitt endret i vesentlig grad siden reformasjonen. Arkitektene ønsker å sette inn et ‘middelalderskrin’ utført i svartlakkert jern med en treplate på toppen med korsblomstene som nå står i alterets forside som innfelte elementer i front og sidepaneler.

Nytt alter er tenkt tilpasset et eventuelt nytt fremskutt alter og vil gå på bekostning av en kulturhistorisk perle. Vi risikerer å miste et element som har stått uforandret på samme sted gjennom flere hundre år, og som under restaureringen i 1940 ble tilbakeført til sitt opprinnelige uttrykk, etter å ha blitt endret i 1869. Det kan også være i strid med lov om kulturminner.

Jeg frykter at vi er i ferd med å begå en stor tabbe, og derfor har SV løftet saken politisk i formannskapet. Vi håper at saken nå løftes politisk og at et samlet politisk miljø setter en stopper for dette inngrepet.

Lytt til Hardeng!

Jeg håper flere folkevalgte enn jeg merket seg tidligere prest i Domkirken Trond Hardengs innlegg i Aftenbladet 18. desember 2020. Det er også startet et opprop mot disse endringene, som kan finnes på opprop.net, med tittelen «Nei til fjerning av alter og alterring i Stavanger domkirke!». Engasjementet mot disse endringene er i ferd med å vokse.

Det er ikke få av byens innbyggere som er døpt, konfirmert og har blitt gift ved dette alteret og langs alterringen. Alteret må bevares for ettertiden og aller helst brukes videre når Domkirken er ferdig restaurert. Spørsmålet vi som by må stille oss er om vi vil bevare en viktig del av Domkirkens og byens historie, eller om den nå skal fjernes?