Trenger vi «Kunnskapens tre»?

DEBATT: Debatten om «Kunnskapens tre», som har prydet det gamle biblioteket, nå rådhuset i Stavanger, har gått seg varm i kommentarfeltene på Facebook og Aftenbladet de siste dagene.

«Debatten handler om så mye mer enn et enkelt kunstverk, om å bevare eller fjerne, om stygt eller fint. Det handler om hva som gir mennesker trivsel og en bevisst holdning til hvordan vi vil ha det rundt oss», skriver Thomas Bendiksen. Foto: Kristian Jacobsen

Debattinnlegg

Thomas Bendiksen Representant i Utvalget for by- og samfunnsutvikling, MDG

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Meningene om Ellef Grytes kunstverk og kommunens forvaltning av det, er sterke. Er kunstverket stygt eller fint, er det viktig for byen vår, vil det bli savnet? Takke seg til at kunstverket i det minste ikke forsvinner i stillhet bak presenning, men løftes opp til debatt av byens «voktere».

Blir fattigere

Enkelte har tatt for ordet at «Kunnskapens tre» har utspilt sin rolle når bøker og bibliotek er byttet ut med politikere og lokaldemokrati. Selv er jeg blant dem som mener at byen vår ville blitt utrolig mye fattigere hvis man åpnet for en praksis hvor det er ok å å fjerne utsmykninger i byen så snart bygget får et annet innhold.

At enkelte aldri har lagt merke til Grytes verk på rådhuset, sier kanskje mer om vår oppmerksomhet enn om selve kunstverket.

Hva med relieffene av Ståle Kyllingstad på det gamle televerksbygget i Kannik, som symboliserer telefonen som binder landet sammen? Eller kunststykket av legekunstens gud over døren i det gamle Bergeland sykehjem i Birkelandsgata, som i dag huser kunstskolen? For ikke å snakke om alle de religiøse verkene på byens gamle Bedehus, som har fått nye funksjoner med årene? Slike kunstverks dager er ikke talte fordi innholdet i bygget har endret seg med tiden.

Debatten handler om så mye mer enn et enkelt kunstverk, om å bevare eller fjerne, om stygt eller fint. Det handler om hva som gir mennesker trivsel og en bevisst holdning til hvordan vi vil ha det rundt oss. Kommunens kommende arkitekturplan og et politisk ønske om å få tilbake en byarkitekt, svarer ut behovet som Birkevold etterspør i sin kommentar. Målet med en overordnet arkitekturpolitikk er å øke byens attraktivitet og styrke tilhørigheten. For ikke å snakke om å etablere et bredt kunnskapsgrunnlag og generell kompetanseheving som gir en enda mer differensiert debatt. Interessen rundt arkitekturopprøret vitner om et folkelig engasjement.

Sier ingenting om kvaliteten

At enkelte aldri har lagt merke til Grytes verk på rådhuset, sier kanskje mer om vår oppmerksomhet enn om selve kunstverket, der vi stort sett går med nesen ned i mobilen. Det sier i hvert fall ingenting om kvaliteten på selve kunsten. Bevissthet om våre egne omgivelser bør få økt oppmerksomhet, både i skoleverket med å styrke de estetiske fagene og hos oss innbyggere som fyller byen med liv.

Muligheten til å lære mer om Stavangers nære historie henger bokstavelig talt på veggen, for hvordan så det ut der før rådhuset ble bygget? Hvorfor har Stavanger et «moderne» sentrum uten trehus? Hvorfor er det kunst på veggen og ikke minst, hvem laget og tegnet byggene og kunstverkene? Kunnskapen om arkitektur og kunst som vi passivt omgir oss med, bør økes fordi det sier noe om oss som mennesker. Denne muligheten er nå i ferd med å forsvinne, og vi risikerer å stå igjen med en by uten by- og kulturhistorisk kontekst. Det er kanskje nettopp derfor vi trenger «Kunnskapens tre»?