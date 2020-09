Bate bygger blokker og ødelegger Køhler-eiendommen

BYHISTORIE: Køhlerkjelleren med låve har overlevd to verdenskriger! Vil den overleve vår tids progressive vandalisme?

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Byens kulturhistoriske identitet står i fare med bygging av blokker i Hillevåg ved Køhler-eiendommen, skriver Jostein Wetteland. Foto: Fotograf: Fredrik Refvem / DIGITAL

Debattinnlegg

Jostein Wetteland Stavanger

Det er alltid vanskelig å skrive artikler om verneverdige bygninger lokalt i Stavanger. En kan lett komme i konflikt med den etablerte kondisjonerte elite.

Køhlerhuset, Frida Hansens hus og den dertil vakre estetiske bygningen Køhlerlåven, er slike bygninger. De rommer mer av byens historie enn noen andre bygg i hele Stavanger. Nedenfor ligger kommunehuset i gamle Hetland kommune.

Hvordan kunne det skje?

Midt mellom alle disse ærverdige bygningene har Stavanger kommune godkjent regulering til boligformål. Har denne reguleringen skjedd uten innsigelser som kakaduene i elitenes parti Høyre påstår? Godt etterfulgt av sine kaklende kyllinger i KrF og Frp. Venstre har vært fristilt i den periode dette ble vedtatt og sier de vil gjøre alt i sin makt for å redde resten av Køhler- eiendommen.

Konkursen hos Johan Adam Køhler medførte de største fallitter i byens korte historie etter det kommunale selvstyre i 1837. Det var knapt et handelshus i byen som ikke ble berørt av konkursen. Og dette ble stoff i flere av Kiellands noveller og romaner. Størstedelen av Fortuna er for eksempel skrevet på enkesetet, som Frida Hansen- huset gikk under. Mange av Kiellands brev er også skrevet fra Hillevåg.

Vandaliserende vannmerke

Hvordan ivaretar byens politikere denne delen av byens historie? Vi finner det bemerkelsesverdig at politikerne vil tillate de grufulle blokkene som vil sette Køhler- eiendommen i skyggen. Og ødelegge parken til Frida Hansens huse og det flotte ærverdige kommunehuset fra gamle Hetland kommune. Og dette har skjedd uten innsigelser fra noen.

Nå er jo ikke det sant at det ikke har skjedd uten innsigelser. Både nåværende og tidligere eier av Køhlerkjelleren, har levert sterke innsigelser mot bygging av disse gyselige blokkene kloss oppi Stavanger vakreste kulturminne. Det er altså byens arkitektforening som igjen har fått satt sitt vandaliserende vannmerke på byens kulturhistorie. Godt hjulpet frem av kakaduene på rådhuset. Den samme arkitektforening som gikk imot gjenreisning av Alexander L. Kiellands hjem i parken. De vil bygge høyt og nytt og gi det navnet «Det nye Hillevåg». Vel og greit det, så lenge de tar vare på bydelens gamle kulturhistorie. Noe de slettes ikke gjør!

Venstre sviktet Kielland igjen

Vi i Stavanger Avis har snakket med eieren av Køhler-eiendommen og vet at både han og forrige eier var imot og hadde sterke innsigelser mot reisning av blokker så nært den vernede bygningsmasse og park. Men partiet Venstre som nektet Kielland både stortingsplass og diktergasje, hadde ingen innsigelser.

At Stavanger kommune en tid hadde eiendommen i sitt eie før den ble solgt til private, har også satt sine tydelige spor. Teglstein på taket ble byttet ut med skifer og noen deler fikk bølgeblikktak. Eieren av dagens Køhler- kjeller ønsker, i tråd med kulturminneloven og verneforskrifter, å benytte låven til boliger. Slik kan gammelt og nytt kombineres og den gamle ærverdige bygningen få fornyet bruk. Samtidig som bygningens historie og kultur ivaretas.

Men de opplever seg altså rent motarbeidet av Stavanger kommune. Som har godkjent disse blokkene kloss i et av Stavangers viktigste og mest sentrale kulturhistoriske bygninger. Og da kommunen i samme spadetak ga pålegg om årlig vann- og kloakkavgift på utrolige 50000 kroner per år, ja da er det ikke mye penger igjen til å utbedre Køhler.

Vi finner det bemerkelsesverdig at politikerne vil tillate de grufulle blokkene som vil sette Køhler- eiendommen i skyggen.