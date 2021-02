En grønnere by?

DEBATT: La oss utrede muligheten for å åpne Skolebekken fra Breiavatnet til Østervåg.

«Rennende vann er et miljøskapende-/livgivende element og i dette tilfelle historisk forankret», skriver Per Th. Grimnes og Nils Jacobsen om sitt forslag om åpning av Skolebekken. Foto: Ove Heimsvik

Per Th. Grimnes Nettverket Byutviklingens lange linjer, BULL, avd. Stavanger

Nils Jacobsen Nettverket Byutviklingens lange linjer, BULL, avd. Stavanger

Flertallspartiene inviterte sent i fjor til pressekonferanse om Byparken (Aftenbladet 25. november). Politikerne ønsket å fornye-/ruste opp Byparken, med barns leik som hovedfokus. Et nær identisk utspill fremmet flertallspartiene for politisk behandling 12.11 2019. Da gjaldt det Tjensvolltorget. Miljøpartiet De Grønne er sentrale i disse sakene.

Problemene med begge utspillene er en etter manges mening svermerisk tilnærming. Leserne stiller seg undrende til formuleringer som: «Spennende og spiselig vegetasjon både for mennesker, fugler og insekter» og videre «Vi vil ha både lekeplasser, aktiviteter og hengekøyer».

Sentrum slik vi kjenner det

Når det gjelder Byparken, ble den faktisk for ikke lenge siden rustet opp. Det ble da lagt stor vekt på å beholde parkens image. Det er nemlig slik at stedskarakter, gjenkjennelighet, kort sagt en viss stabilitet, er forhold som publikum mer eller mindre bevisst verdsetter.

En hovedgrunn til at Fargegata er så populær, er etter manges mening at den framstår som kjent. Slike hensyn vil mer enn noe annet sted gjelde Domkirkens og Kongsgårds nære omgivelser og da uten tvil inkludert Byparken. Det må derfor her vises stor varsomhet med hensyn til hva som tilføres av nytt. Hensyn til barns leik må ikke overdrives. Kontakt med fugler og mating av disse er allerede en attraksjon for barn. Sentrum er lite i utstrekning, allerede har vi en meget populær leikearena nemlig Geoparken og i tillegg Ajaxparken og i noen grad Tivolifjellet og Lendelunden.

Vann – et livgivende element

Under pressekonferansen ble også ideen om å åpne Skolebekken presentert. Den rant i gamle dager fra Breiavatnet til Østervåg, noenlunde der hvor Klubbgata senere ble opparbeidet. Ideen er flere ganger lansert, men aldri blitt utredet. Rennende vann er et miljøskapende-/livgivende element og i dette tilfelle historisk forankret. Imidlertid er det åpenbart at det å samordne et åpent vannløp med opparbeidelse av Klubbgata som bussgate er meget utfordrende, men la oss endelig utrede mulighetene.

