Halvparten av Sandnes-budsjettets skolekutt hadde vært nok

DEBATT: Det er fremdeles vanskelig å forstå hvorfor det må kuttes på grunn av et akutt underskudd i Sandnes-budsjettet som viser seg å bli et akutt overskudd.

Helge Kristoffersen Hovedtillitsvalgt Sandnes kommune, Norsk lektorlag

Jeg er takknemlig for at kommunedirektør Bodil Sivertsen i Sandnes svarer meg fyldig på Aftenbladet.no 19. februar og i papiravisen 20. februar. Det er flott at alle penger skal brukes til beste for byen. Dessverre svarer hun kun for halve innsparingen.

Den halvdelen hun ikke svarer for er den mest alvorlige. For det var egentlig bare meningen å spare halvparten av de 45 millionene, og det hadde vært nok.

Deler stoltheten

Alle som jobber med ledelse i Sandnes-skolen, og vi som rådgir dem, er enige om at det må spares. Kommunen har en flerårig plan for dette, som vi tillitsvalgte også støtter. Sparemålene fra 2021, skal trappes opp i 2022 og 2023. Målet for dette grundige og langsiktige arbeidet er å få mer ut av hver skattekrone.

Jeg deler kommunedirektørens stolthet over evnen til å spare i Sandnes. Vi står sammen om målet om å kutte riktig og bruke pengene der de trengs mest. Det mange vil ha svar på er nødvendigheten av besparelsen som måtte gjøres over natta.

Motvillig brettet ledere og tillitsvalgte opp skjorteermene i høst. Vi fant fram både ostehøvel, øks og lupe for å få skolebudsjettet til å gå i hop. Avisen fant fram krigstypene, men ei krone var fortsatt ei krone. Noen titalls millioner ekstra blir spart på kort varsel.

Til forskjell for mer langsiktige kutt, vet vi ikke like godt hvor hardt hastekuttene rammer. Bekymringen for at mange lider er fremdeles like reell og tyngende. Det er fremdeles vanskelig å forstå hvorfor det må kuttes på grunn at et akutt underskudd i Sandnes-budsjettet som viser seg å bli et akutt overskudd.

Ber om reversering av kutt

Budsjetter revideres over en lav sko. I skyggen av et raskt revidert krisebudsjett finnes er nøye gjennomtenkt sparebudsjett. Kommunedirektøren kan raskt finne dette fram og gi store og små i Sandnes-skolen et velfortjent pusterom. Vi tillitsvalgte er eksperter på å tørke bort både spyttklyser og tårer. Dyktige ledere og tillitsvalgte står sammen om å spare for å kunne satse der det trengs mer. Det eneste vi ber om er at det unødvendige ekstrakuttet reverseres.

En unnskyldning er strengt tatt ikke nødvendig. Men kanskje hadde det gjort samarbeidsklimaet bedre.