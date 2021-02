Tør Sp sette norske jobber i fare?

DEBATT: EØS-avtalen er helt avgjørende for industrien og arbeidsplassene i Rogaland. Vi vet hva vi har, men ikke hva vi får.

«Vi må ikke rokke ved EØS-avtalen. Den gir gode vilkår for norske bedrifter og adgang til det viktigste eksportportmarkedet vi har», skriver Margret Hagerup. Foto: Shutterstock

Debattinnlegg

Margret Hagerup Stortingsrepr. for Rogaland, arbeids- og sosialkomiteen (H)

Denne avtalen er nå heftig debattert. Når Sp hyller brexitavtalen og fortsatt vil ta Norge ut av EØS, viser det hvor liten forståelse de har for norsk næringsliv og hva norske bedrifter trenger for å kunne skape arbeidsplasser og verdier for Norge.

Det kan være verdt å spørre hvordan Sp i Rogaland vil sikre arbeidsplassene, dersom de skulle få gjennomslag for å skrote avtalen.

Norge som eksempel

For noen år siden pratet jeg med en taxisjåfør, på en av mine reiser i Storbritannia. Han kunne fortelle at de som var for Brexit, hadde brukt Norge som et godt eksempel på hvor godt man klarte seg utenfor EU. Vi som kunne stå og fiske i norske fjorder og kose oss i vår storslagne natur. Vi klarte oss tilsynelatende svært godt uten EU.

EØS-avtalen setter oss i en særstilling. Den gir oss en plass rundt bordet.

Noen år senere var Brexit et faktum, og jeg var på en nye reise, denne gang i Brussel. Der var forhandlingene om en ny avtale godt i gang, men det tok sin tid. De fleste aktørene vi møtte var samstemte om at Storbritannia nå hadde havnet på B-laget, langt under Norge. EØS-avtalen setter oss i en særstilling. Den gir oss en plass rundt bordet.

EØS-avtalen sikrer våre bedrifter tilgang til EUs indre marked og dermed 500 millioner potensielle kunder i hele Europa. Vi er et lite land, et lite folk, og vi er helt avhengig av å selge varene våre utenfor det lille markedet vi har her hjemme.

Dårlig nytt for Norge

At Senterpartiet skal ønske seg en brexitavtale i Norge, er dårlig nytt for norske bedrifter. Britene har brukt årevis med forhandlinger, regjeringskriser og sosial splittelse på å komme frem til en midlertidig løsning som ikke har avklarte resultater. Det er ventet både stort fall i bruttonasjonalproduktet og en stor økning i byråkratiet for å møte nye krav til sertifisering, og britiske handelsorganisasjoner har beregnet at 270 millioner nye tolldeklarasjoner og opprinnelsesdokumenter må fylles ut årlig på grunn av nye regler.

Det som er mest oppsiktsvekkende, er at Senterpartiet ønsker en tilsvarende «bilateral» avtale, og vi ser nå at konsekvensen er stor for to næringer de ellers er svært opptatt av og har et stort hjerte for: Fiskeri og landbruk.

Laksen tiner

Fisken vi eksporterer er avhengig av rask levering. Dette får vi gjennom EØS og veterinæravtalen. Med en brexitavtale må all handel inspiseres og sertifiseres. Vi risikerer at laksen står og tiner på vei til forbrukerne, hvis EUs veterinæravtale bortfaller i Norge. Et lite blikk på køene med lastebiler ved Port of Dover kan gi et bilde.

Britenes avtale med EU innebærer tollfritak for varehandel, inkludert landbruk. Vi skjermer i dag store deler av landbruket ved tollsatser og importvern gjennom landbruksunntaket i EØS-avtalen. Dette er noe Sp ellers støtter helhjertet opp om. Hvordan skal de forklare norske bønder at de vil bytte ut norsk landbrukspolitikk med frihandel slik konsekvensen vil være med en britisk avtale for Norges vedkommende?

Vi må ikke rokke ved EØS-avtalen. Den gir gode vilkår for norske bedrifter og adgang til det viktigste eksportportmarkedet vi har. Norske bedrifter i bygd og by får tilgang til et marked med 500 millioner mennesker. Det skaper arbeidsplasser og utvikling i hele landet.

Ikke slik det fungerer

Senterpartiet sier de ikke vil ut av EØS før en ny avtale er på plass, men det er ikke sånn det fungerer. Man kan ikke forhandle først, og så melde seg ut. Det de egentlig sier er at de vil kaste Norge ut i det samme kaoset som vi har sett i Storbritannia de siste fem årene. Storbritannia er et mye større og mye mektigere land enn lille Norge, hvordan forventer Sp at vi skal få en bedre avtale enn Storbritannia?

Jeg håper Sp vil slå ring om EØS-avtalen, for gresset er ikke grønnere på den andre siden. Norge skal være glade for den avtalen som er fremforhandlet, på godt og vondt.

