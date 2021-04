Nasjonalparker i Rogaland vil være alles arvesølv

KRONIKK: Nasjonalparker i Rogaland møter kommunal motstand. Tre naturperler overlates til lokal selvråderett og gjør at kortsiktig bit-for-bit-politikk fortsetter.

«Kan politikere i Strand, Hjelmeland og Bjerkreim se barnebarna sine i øynene når de sitter på sykehjemmet og sier: «Ja, jeg sa nei til nasjonalpark, – og ja, dessverre ble naturen spist opp bit for bit.» Her fra Lysefjorden. Foto: Dag Helliksen

Debattinnlegg

Åse Berg Stavanger

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Lokal politisk motstand gjør at Miljødirektoratet fraråder videre arbeid med å vurdere Preikestolområdet i Strand og Hjelmeland, Viglesdalen i Hjelmeland og Kvitladalen–Bjordalen i Bjerkreim som nasjonalparker (NRK Rogaland, 8.4.21). Dette til tross for dokumenterte nasjonale og internasjonale verdier, og iherdig innsats for vern i mange år fra blant andre lokale organisasjoner.

Ordføreren i Strand, Irene Heng Lauvsnes, sier Preikestolområdet er en skatt for Strand kommune som de ønsker å styre på egen hånd. Hun lover Naturvernforbundet «at de skal ta hensyn til verneverdige arter og at de skal forvalte området på en god måte». I neste åndedrag sier hun at de jobber for å få Preikestolen til å bli en helårsdestinasjon.

Les også Stopper arbeidet med tre nye nasjonalparker i Rogaland

Et nasjonalt og internasjonalt forvalteransvar

Det er en storslått og fantastisk natur i Preikestolområdet, Viglesdalen og Kvitladalen–Bjordalen i Bjerkreim. Vi har gått i disse områdene med besøkende fra alle verdensdeler, som alle er overveldet. Dette er unike natur- og kulturlandskap som vi har et stort ansvar for å ta vare på, som en del av verdens naturarv for oss i dag – og ikke minst framtidige generasjoner.

I Stortingsmeldingen «Natur i livet» heter det at vern etter naturmangfoldloven er det eneste virkemiddel vi har for å sikre dette på en god nok måte.

Kan politikere i Strand, Hjelmeland og Bjerkreim se barnebarna sine i øynene når de sitter på sykehjemmet og sier: «Ja, jeg sa nei til nasjonalpark, – og ja, dessverre ble naturen spist opp bit for bit.»

Uberørt natur er en ressurs uten økonomisk prislapp

Det å ta vare på naturen er noe mer enn «å ta hensyn til verneverdige arter». Det er økosystemer og landskap der hvert dyr, plante og fugl er del av en større sammenheng.

De siste årene har vi sett en oppvåkning av folks interesse for naturen. Det vises i antallet mennesker som søker ut i naturen. I Rogaland, med alle sine kraftutbygginger, veier, vindmøller, masseuttak og hytter, har disse naturverdiene dessverre meget dårlige kår i den lokale selvråderetten. Selv med gode intensjoner fra ordførerne.

Tenk deg at noen ville kjøpe den du er glad i, om det er barnet, kjæresten eller mor. For å fastsette prisen, regnes antall kilo kjøtt og bein om til kroner og øre. Tanken er absurd. Men like absurd er det å regne om uberørt natur i kroner og ører. Uberørt natur er så veldig mye mer. Det er livgivende økosystem, viktige rekreasjonsområder, lukter, synsinntrykk og forskjellige stemninger med forskjellige årstider. Den har en ubetalelig egenverdi. Hvordan verdsetter kommunene det ubetalelige i en nasjonalpark?

En rekke kommuner har likevel faktisk ønsket nasjonalpark; ikke minst på grunn av reiselivseffekten og statlige midler dette vil kunne innebære. Men ikke i Rogaland.

Bukken med selvråderett over havresekken

Som det påpekes i lederartikkelen i Aftenbladet 10. april, viser all erfaring at mange lokalpolitikere ikke klarer å forplikte seg til å verne natur på lang sikt. Når intervjueren Heng Lauvsnes forklarer hvorfor de ikke vil ha nasjonalpark i Strand, gir hun ikke noe klart svar, annet enn at de vil bestemme selv.

Men vi har sett gang på gang at kommunene ikke er best i stand til å vurdere vekst i forhold til vern. Natur med stor verneverdi spises trinnvis opp. Tiltak mot synkende folketall og manglende næringsutvikling i distriktet settes foran vern av natur. Lokal selvråderett blir det samme som når bukken skal passe havresekken.

Er dette greit i nasjonalt perspektiv? Er det greit at det bygges stadig flere nye veier og hytter inn i naturområdene? Fancy hytter på kanten av Lysefjorden, sikkert med en fantastisk utsikt, men landskapsopplevelsen blir endret permanent. Hvor mange ganger har vi diskutert forskjellige inngrep lokalt i Preikestolområdet, som heis fra fjorden, ATV-vei for å lette tilkomst, eller «servicebygg»?

Les også Aftenbladet mener: «Tomme argumenter mot vern»

Hvor stor er motstanden, – egentlig?

Høyreordføreren i Strand har støtte fra Fremskrittspartiet og Senterpartiet. Men det er langt fra politisk enighet. Venstre, den tidligere Arbeiderparti-ordføreren i Strand, Stavanger Turistforening, Naturvernforbundet i Rogaland og Forum for natur og friluftsliv, med mange tusen medlemmer i Rogaland, er alle for vern. Miljøvernavdelingen ved Statsforvalteren i Rogaland støttet også forslaget.

«Hvem eier luftens renhet og glitteret i vannet», skal indianerhøvdingen Seattle ha spurt de amerikanske myndighetene på midten av 1800-tallet. Hvor er kommunenes forvalteransvar utover de nærmeste kommunevalgene?

La oss vise framsynthet ved å etablere nasjonalparker i Preikestolområdet, Viglesdalen og Kvitladalen–Bjordalen i Bjerkreim. Si ifra til dine lokalpolitikere, og til Rogalands stortingsrepresentanter. Avgjørelsen ligger i departement og regjering. Bruk stemmeseddelen din til høsten!