Regestrand-saken og Vær varsom-plakaten

DEBATT: Det er med svært blandende følelser jeg daglig leser oppdateringer fra nettavisene som blant annet dekker anken til Regestrand-saken.

Debattinnlegg

Anna Stangeland Vigrestad

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Jeg har full forståelse for at medier ønsker å dekke saken og opplyse leserne om hva som blir sagt av de ulike aktørene, men er alt dette etisk riktig?

Navngitt i avisene

Alle mennesker er født som uskyldige barn inn i vår verden. Noen har hatt bedre forutsetninger enn andre til å få et bra liv. Det er med avsky jeg leser at to unge menn som riktignok har gjort alvorlige feil og skade med døden som følge, blir navngitt i avisene. Det blir også utlevert svært sensitive opplysninger om diagnoser, mulige diagnoser, IQ og tidligere feil som disse unge mennene har gjort. Er det virkelig nødvendig av mediene å utlevere slike opplysninger om navngitte personer som allerede har fått sin straff for det som er gjort?

Drapsmenn eller ei, det skal vurderes i en ankesak. Sårbarhet og evne til å innse skyld skal vurderes av fagpersonell. Hvordan kan det tenkes at disse sensitive opplysningene som utleveres daglig i nettavisa til både Jærbladet og Stavanger Aftenblad oppleves for deres pårørende og hjelpeapparat rundt? Det opplyses om at to unge menn er blitt utsatt for alvorlig omsorgssvikt og eller systemsvikt fra hjelpeapparatet rundt. Mange mennesker har vært i en rolle til å ta vare på disse to unge mennene, fra de var født og fram til de ble dømt for denne alvorlige saken. Mange mennesker rundt er også glad i disse to menneskene. Mitt spørsmål er om det virkelig er nødvendig og etisk rett å utlevere navngitte personers sårbarhet i mediene?

Langt mer «Vær varsom-måte»

Det er helt forferdelig det som har skjedd, og min omtanke går til Sveli sin familie, men også til de andre to sin familie og nettverk. Jeg skulle ønske at avisene publiserte det som skjedde på en langt mer «Vær varsom-måte».

Er det virkelig er nødvendig og etisk rett å utlevere navngitte personers sårbarhet i mediene?