Hva er alternativet til NordNorge-banen?

DEBATT: Aftenbladet går hardt ut mot Nord-Norgebanen. Det lukter valgflesk lang veg og er et dårlig og uansvarlig prosjekt, står det i lederen 23. april. Det samme vil jeg si om lederen.

«Vi får være glad for at samfunnsøkonomene hadde mindre innflytelse tidligere, for da hadde sannsynligvis verken Bergensbanen eller Sørlandsbanen blitt bygget», skriver Knut Jonas Espedal. Foto: Privat

Knut Jonas Espedal Randaberg

Før vi ser på lederens argumenter, spør jeg: «Hva er alternativet?» Og det realistiske svaret er lastebiler, privatbiler og fly. Er et bedre? Lederen argumenterer med valgflesk, klimautslipp, pris, og samfunnsøkonomiske beregninger, og underbygger dette med sitater fra et par eksperter. Men det finns nok ganske mange kvalifiserte eksperter som ser annerledes på saken.

La oss se på lederens argumenter:

Valgflesk: Tja, det er kanskje ikke så ille at politikerne går inn for noe som velgerne syns er bra.

Klimautslipp: Bladet Energi og Klima hevder det vil ta ca. 34 år før utslippene knyttet til bygging er spart inn. Vi håper da at verden vil bestå i mer enn 34 år? Og deretter går regnestykket i pluss! Og har man i regnestykket trukket fra reduserte utslipp fra alternative veiutbygninger, flyplassutbygninger og forurensende vei- og lufttrafikk, og andre ting som blir svært usikre om vi ser så langt fram?

Pris: 140 milliarder er mye penger. Det syns jeg også, særlig før pandemiens slo inn. Men sammenligner vi med 50 milliarder for den meningsløse elektrifiseringen av sokkelen, som bare flytter CO 2- forurensningen til andre land i verden, eller med de tre R-hullene ut fra Stavanger, Renn-, Ry- og Rogfast til rundt 35 milliarder. Da er det kanskje ikke så ille for å knytte en hel landsdel til resten av Norge.

Jernbanen kan ikke flyttes til et lavkostland i ettertid. Dette er ikke penger som bare forsvinner. Det er bare et spørsmål om hvilken måte vi som samfunn ønsker å bruke ressursene våre på. Pengene går til entreprenørene, som betaler sine arbeidere, som kjøper varer og betaler sin skatt, som lønner våre lærere og sykepleiere, osv.

Samfunnsøkonomiske beregninger: Vanligvis bruker samfunnsøkonomene en rentesats som innebærer at alt som ligger mer enn 30 år fram i tid, har minimal verdi. Vi får være glad for at samfunnsøkonomene hadde mindre innflytelse tidligere, for da hadde sannsynligvis verken Bergensbanen eller Sørlandsbanen blitt bygget.