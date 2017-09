«De Kristne» bør ut av partinavnet

De siste ukene har jeg hatt god tid til å studere det Nordbø – førstekandidat for Partiet De Kristne (PDK) i Rogaland ved stortingsvalget – skriver og tillater å bli skrevet på Facebook-siden hans. Jeg er ikke enig i Nordbøs politiske ståsted, men her er ikke det mitt anliggende.

På bakgrunn av mine studier anbefaler jeg at Nordbø og partiet setter i gang en prosess for å fjerne «De Kristne» fra partinavnet.

Helt annet innhold

På bakgrunn av mine studier anbefaler jeg at Nordbø og partiet setter i gang en prosess for å fjerne «De Kristne» fra partinavnet. Ingen har patent på begrepet «de kristne», men etter det jeg ser, har de lagt et helt annet innhold i begrepet enn det de mange kristne miljøene jeg kjenner gjør. Da vi lærte om kristendom, lærte vi også noe om hvorfor de første som fulgte Jesus, fikk navnet «kristne». Og jeg mener at jeg har langt de fleste kristne, uavhengig av parti- og menighetstilhørighet, med meg når jeg ber om at «De Kristne» blir fjernet fra partinavnet.

Jeg må også få si at jeg tror at Torolf Nordbø og Partiet De Kristne ødelegger litt for folks oppfatning av hva som er kjernen i kristendommen når de bruker begrepet «de kristne» på den måten de gjør for om mulig å høste politisk gevinst.

Ikke medlem av KrF

Jeg gjør oppmerksom på at jeg er ikke medlem av KrF, men har i årenes løp stemt på både dette og fire andre partier. Jeg nevner KrF spesielt fordi det først og fremst er om tillitspersoner i KrF Nordbø tillater formuleringer som jeg som medmenneske og kristen rett og slett må ta avstand fra. Det ligger i dagen at de fleste nordmenn også vil ta avstand fra de formuleringene jeg sikter til.

Jeg finner det rett og slett komplett uforståelig at Nordbø, som førstekandidat for et parti som bærer navnet «De Kristne», og som ansvarlig for sin Facebook-side, kan tillate å la en del skriverier stå uimotsagt på der. I et av innleggene hevdes det at Nordbø tillater ondsinnede og hatefulle ytringer, og her hevdes det også at partifeller av ham i «De kristne» har omtalt KrF-leder Knut Arild Hareide som bl.a. tulling, idiot, den onde selv, løgner og ukristelig.

Selv undersøkte jeg kun tre tråder på Facebook-siden, og fant raskt at Nordbø tillater at Hareide omtales som:

En oppblåst partileder som forherliger seg selv.

En som fokuserer på en nestekjærlighet som han neppe tror på selv.

Det står: Du skal ikke gjøre mot andre som du ikke vil andre skal gjøre mot deg, men det bryr du deg vel ikke om Hareide, for det står jo ikke i Koranen.

En tredukke som kontrolleres av Kjell Magne Bondevik.

Furtegutten Hareide.

En som sleiker imamer oppetter ryggen.

En som ikke har ryggrad.

Det burde vært sendt ut fellingsløyve på han.

Konfirmanten.

Lortunge (= drittunge).

Vår tids Judas.

Han er blitt tussete.

Han er vel et Guds barn (med flirefjes bak).

Blir lei meg

Nordbø var førstekandidat for Partiet De Kristne, og jeg registrerer at han tar ikke avstand fra noe av dette. Jeg blir rett og slett lei meg og litt opprørt innvendig for at han lar dette passere. Til slutt: Mitt anliggende er, som nevnt, at Nordbø og hans partivenner setter i gang en prosess for å fjerne «De Kristne» fra partinavnet.

Og uavhengig av politisk ståsted skylder både Nordbø og jeg å vise både Knut Arild Hareide, Olaug Vervik Bollestad og politikere i andre partier litt heder for at de tar et ansvar og gjør sitt beste for samfunnet!

PS. Jeg har ikke tatt tak i mye av det Nordbø ellers legger ut på Facebook.