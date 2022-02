Vi ønsker bussrute til Gramstad i Sandnes

DEBATT: Vi ber nå om at Kolumbus legger inn Gramstad som stoppested på Daleruta, eller som mål for en skyttelrute fra Ruten.

«Her er det aktiviteter hele året, både på selve Gramstadtunet og i et utall av turløyper og gapahuker», skriver Preben Falck, Knut Sellevold og Odd Willy Stove.

Debattinnlegg

Preben Falck Daglig leder, Stavanger Turistforening

Knut Sellevold Leder, Sandnes Turlag

Odd Willy Stove Avdelingsleder, idrett og fritid i Sandnes kommune

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Kolumbus har i dag bussrute fra Ruten til Dale forbi Strondavika (Stronda), og ikke til Gramstad som det er angitt i ruta. Med Gramstad mener vi Gramstadtunet friluftsarena i Sandnesmarka som er blitt regionenes største utfartsområde.

Turløyper og gapahuker

Her er det aktiviteter hele året, både på selve Gramstadtunet og i et utall av turløyper og gapahuker. Stavanger Turistforening og Sandnes Turlag har etablert Gramstad som et sentralt knutepunkt for sine aktiviteter, og kommunen har fulgt opp med omfattende tilrettelegging av parkeringsplasser med god snuplass for buss, turløyper og samlingspunkter langs løypene. Samtidig er fylkesveien fra Stronda til Gramstad utbedret til god standard.

Vi har fått mange henvendelser om kollektivtilbud til Gramstad fra brukere av området, spesielt fra barnefamilier som er flittige brukere av nærturløypene med tilknyttede gapahuker. Vi ser og at kapasiteten på den nye parkeringsplassen sprenges på lørdag/søndag, noe som fører til ulovlig og farlig parkering langs fylkesveien. Stor biltrafikk på fylkesveien opp til Gramstad fører også til ulemper i et område der det bygges nye boliger.

Spesielt lørdag og søndag

Vi ber nå om at Kolumbus legger inn Gramstad som stoppested på Daleruta, eller som mål for en skyttelrute fra Ruten. Basert på aktivitetene på Gramstad kan det være grunnlag for en slik forbindelse spesielt på lørdag og søndag i tidsrommet 10–16. Bussforbindelse i dette tidsrommet kan kanskje være en prøveordning for en mulig permanent forbindelse som også vil kunne være aktuell på andre ukedager.

Stavanger Turistforening, Sandnes Turlag og Sandnes kommune vil markedsføre et busstilbud til Gramstad på sine nettsider, i turprogrammer og gjennom direkte kontakt med alle brukerne av området. Vi stiller gjerne på møter med Kolumbus for å drøfte mulige løsninger og samarbeid om dette.