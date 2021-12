Ansvarsfraskrivelse fra Sandnes kommune igjen

DEBATT: I kommunestyremøtet i Sandnes 13. desember fremmet en samlet opposisjon et forslag om å opprette en ordning for å bistå tidligere barnevernsbarn med tanke på erstatning.

«Det kan tas grep. Det kan erkjennes et moralsk ansvar. Sandnes kommune kan rydde opp selv», skriver Wenche Meinich-Bache. Illustrasjonsbilde.

Wenche Meinich-Bache Sandnes

Ordningen var foreslått å være regional. Dette ble ikke vedtatt, men en (ny) utredning om nasjonalt ansvar ble vedtatt. Vedtaket i kommunestyret sier at dette må være en nasjonal ordning. Dette for å unngå forskjellsbehandling mellom kommuner. Med andre ord skal ikke dette være et kommunalt ansvar.

Det blir et tankekors dersom det er meningen å ha en nasjonal ordning som skal «rydde opp» dersom kommunene ikke ivaretar den plikten de har med tanke på å hindre omsorgssvikt.

Vi vet at det er forskjellig praksis. Allerede i desember 2018 tok Stortinget et initiativ overfor regjeringen for å få KS til å finne en beste praksis. Dette ble også tatt opp av daværende bystyre i Sandnes 10. desember 2018. Bystyret fikk orientering 11. november 2019 om at KS skulle vurdere saken. Siden har det ikke skjedd noe.

I Sandnes er det viktigere med jussen og det å skyve ansvaret over et annet sted.

Hvor er ansvaret?

Det er altså ikke noe nytt i vedtaket fra kommunestyremøtet nå i desember 2021. Det er mer et «rykk tilbake til start»-vedtak. Er det et forsøk på ansvarsfraskrivning? Slike saker løser seg selv etter en stund. Det er bare å la slike saker gå i ring lenge nok. Det er dessverre foreldelsesfrister på slike saker.

Hvor er det kommunale systemet når femåringen tar sin bror på to år på ryggen og prøver rømme fra volden i fosterhjemmet? Hvor er systemet når den lille jenta legger seg over sin lillebror for å beskytte ham mot slag og spark ved selv å ta imot mishandlingen? Hvor er det kommunale hjelpeapparatet når en syvåring lar seg misbruke for at de øvrige søsken skal slippe mishandling? Det er dette det hele dreier seg om. Hvor er ansvaret?

Så henvises det til ordningen i Skien. Her står det klart at «Formålet med oppreisningsordningen er å markere at Skien kommune påtar seg et moralsk ansvar og gir en unnskyldning til barnevernsbarn som har opplevd overgrep eller omsorgssvikt».

Ikke vært møter

I Sandnes kommune er det tydeligvis ikke dette som gjelder. Det er viktigere med jussen og det å skyve ansvaret over et annet sted. Fra talerstolen hevdes det så fint at kommunen tar møter med alle som fremmer saker og gir veiledning? Hvilken veiledning er det som blir gitt?

Helt konkret, i saken til Cecilie Lode som har vært omtalt i mediene, har det ikke vært møter og veiledning. Dette i henhold til Cecilie selv. Ja, kontakt på epost og SMS, men hva gir det? For øvrig er ikke Cecilie Lodes sak ny. Den var fremmet kommunen allerede i 2016 med et negativt svar i 2017. Var dette kjent for politikerne?

Det virker som paralleller med saken til Mona Anita Espedal. Den var heller ikke politisk kjent før den eksploderte i mediene. Det kan tas grep. Det kan erkjennes et moralsk ansvar. Kommunen kan rydde opp selv. Det er viljen det står på. Som det ble sagt i kommunestyremøtet: Takk for ingenting!

