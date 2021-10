Tusen takk, Stavanger og Rogaland!

DEBATT: NRK tv-aksjonen PLAN 2021 er herved over. Søndag 24. oktober var bøssebærerne ute i gatene, i oppgangene, på øyene i kommunen. Jeg håper alle i Stavanger fikk mulighet til å bidra.

Hanna Marlen Vik Bjerke (8) og Olivia Møller (8) støtter aksjonen. Bøssebærerne er Oskar Kloving Pedersen (8) og Lars Kloving Pedersen (10).

Debattinnlegg

Ann Sesilie Tekfeldt Politisk valgt leder for TV-aksjonen i Stavanger

Publisert: Publisert: Nå nettopp

En stor og høylytt takk til Stavanger og Rogaland for kjempeinnsats! Rogaland ble beste fylke under årets tv-aksjon. Stavanger ble beste storby. Det er jeg utrolig stolt av. Jeg vil takke alle i Rogaland som har vært med på denne kjempedugnaden.

Rogaland nådde altså helt til topps, og Stavanger ble beste storby med over 7,8 millioner kroner til årets aksjon. Det er faktisk ny rekord.

Der jenter giftes bort som barn og mister muligheten til å gå på skole, øker risikoen for at de utsettes for vold og overgrep.

Les også Moteskatter på auksjon: – 1800 – 1900 – 2000. Solgt!

Står sterkt i fylket

Godt over 26, 4 millioner kroner har vi samlet inn i fylket vårt totalt. Utsira troner også i år på kommunetoppen i Norge. Bokn på en god nummer to. Tv-aksjonen står sterkt i fylket vårt.

NRK tv-aksjonen Plan 2021 samlet inn over 243 millioner kroner. Det er et særdeles godt resultat. Det bekrefter at folk har stilt seg bak saken.

TV-aksjonen i år går til Plans arbeid for å bekjempe barneekteskap. Hvert tredje sekund blir en jente giftet bort. Det blir også barndommen, drømmene, friheten og mulighetene hennes. Barneekteskap bremser utvikling og opprettholder fattigdom.

Der jenter giftes bort som barn og mister muligheten til å gå på skole, øker risikoen for at de utsettes for vold og overgrep. De mister retten til å bestemme over eget liv og kropp. Derfor skal årets tv-aksjon jobbe for å få slutt på barneekteskap. Får jenter muligheten til å gå på skole, bestemme over sin egen kropp og bli lyttet til i samfunnet, vil det føre til mindre fattigdom, mindre vold og mer rettferdighet.

Nå ut til tre millioner

Med årets aksjon skal vi nå ut til tre millioner mennesker for å få slutt på barneekteskap der vi vet vi kan gjøre en forskjell. Derfor går aksjonsmidlene til kampen mot barneekteskap i Bangladesh, Nepal, Malawi, Mali og Niger.

Jeg vil uttrykke stor glede og en like stor takknemlighet til alle i Stavanger og Rogaland som har vært med på denne dugnaden. Tusen takk for fantastisk innsats.