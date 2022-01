James Bond klarer seg uten kommunen

DEBATT: Det er ingen grunner til at kommunen skal ha eierinteresser i rent kommersielle virksomheter som kino.

«Kommunen er ingen profesjonell kommersiell aktør som har kompetanse til å risikovurdere eksempelvis kinodrift», skriver Mathias Renberg.

Mathias Renberg Fylkesformann i Rogaland FpU

Kommunen driver med mange ting. Den har ansvar for eldreomsorg, barnehager, kloakk, skole, helsetjenester og bibliotek, for å nevne et lite utvalg.

I tillegg til alle viktige oppgaver kommunen har, sitter de altså på cirka 33 prosent av aksjene i kinoen. I gamle dager var begrunnelsen for en kommunalt eid kino at de skulle sikre et kulturelt mangfold blant filmene som ble vist. Sånn er det ikke lenger.

Det er ikke gitt at dette er en lukrativ virksomhet for alltid.

Verdens største kinokonsern

I dag eier Stavanger og Sandnes kommune 51 prosent av kinoen. De resterende prosentene eies av verdens største kinokonsern, AMC Theatres. Det er et helkommersielt, profittbasert internasjonalt konsern som eier kinoer over hele verden.

Det kan godt være at dagens begrunnelse for kommunalt eierskap er at kommunen tjener penger på kinoen. Men det å eie en kommersiell bedrift er knyttet til stor risiko, noe vi har sett gjennom flere runder med covid-tiltak som har rammet blant andre, kinoen. Det er altså ikke gitt at dette er en lukrativ virksomhet for alltid. Bedre hjemmekinoanlegg, kortere tid mellom kinopremiere og at en film er tilgjengelig på strømmetjenester, nye runder med restriksjoner er bare noen av truslene en kinodrift står overfor.

Sikre velferdstjenester

Det er ingen grunner til at kommunen skal ha eierinteresser i rent kommersielle virksomheter. Kommunen er ingen profesjonell kommersiell aktør som har kompetanse til å risikovurdere eksempelvis kinodrift. Den har mer enn nok med å sikre folk velferdstjenester.

Om ikke dagens politiske flertall vedtar å selge seg ut av kinoen mens man fortsatt kan få penger for eierandelen, bør det være første prioritet for et nytt flertall i neste periode.