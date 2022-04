Storspovene i Gauselvågen er ikke mange

DEBATT: Etter å ha studert Artsdatabanken sine oppføringer nøye, ser det ut som det for det meste bare er en storspove som regelmessig besøker Gauselvågen, men det finnes ingen indikasjon på at fuglene hekker her.

Noen viktig betydning for Rogaland sine overvintrende storspover har Gauselvågen neppe. Om arten derimot hekket her ville saken vært en helt annen.

Erling Sømme Kielland Randaberg

Rødlistefuglen Storspove, er blitt et viktig «motargument» for grunneiere i Gauselvågen i deres bestrebelser for å forhindre en tursti over sine eiendommer.

Yngvar Bokn Johnsen har nylig i den anledning et interessant debattinnlegg hvor han blant annet avfeier både ekspertuttalelser om områdets verdi for arten, og hevder misbruk av betegnelsen «rødlisteart» i sammenhenger som her. Han har mye rett i det han skriver.

Her er noen nye forhåpentligvis «oppklarende» linjer om det samme. Opplysninger hentet på en nettside finansiert av Klima- og miljødepartementet og driftet av landets fremste fugle -og miljøorganisasjoner. På Artsdatabanken kan fugleinteresserte legge inn egne observasjoner de har gjort gjennom året. Mange tusen slike er registrert gjennom mange år, og databasen er utvilsomt landets mest nøyaktige og utfyllende dokumentasjonskilde om fuglelivet i Norge.

Den er søkbar på enkeltarter helt ned til kommunenivå. Hva med storspove- observasjoner i Stavanger de siste tre år? Jo, det er flere. Men først – det er ikke helt riktig at alle storspover er trekkfugler og borte i vinterhalvåret. Noen overvintrer i Rogaland, også i Stavanger. Hva så med Gauselvågen? Jeg ser at omtrent alle er foretatt av en av stedets grunneiere. Han har vært grundig. Dette fant jeg i perioden fra 2020 og frem til nå i 2022: I nesten alle tilfeller er kun en fugl notert. Tidligst i januar og februar, og senest i februar, mars og begynnelsen av april. Ingen observasjoner er så vidt jeg kan se notert fra hekketid i mai og juni.

For min del er dette viktig informasjon. Sannsynligvis er Gauselvågen en interessant næringsbiotop for oftest en storspove – og kanskje er det samme fuglen som årvisst kommer tilbake og finner føde på grønne marker her. Fuglen blir borte når hekketiden nærmer seg. Noen viktig betydning for Rogaland sine overvintrende storspover har Gauselvågen neppe. Om arten derimot hekket her ville saken vært en helt annen.

