Vi må se på sommerferien i Norge

DEBATT: Jeg er helt enig med Aftenbladet i at det er fint å bygge politikk på kunnskap og at kunnskapen må være relevant. Nettopp derfor mener jeg at vi må se nærmere på sommerferien og organiseringen av skoleåret.

Har vi i Norge en måte å organisere skoleåret og feriedagene på i dag som produserer og forsterker sosiale forskjeller, da elevene har svært ulike tilbud gjennom friperiodene?

Margret Hagerup Stortingsrepresentant (H) Utdannings- og forskningskomiteen

Jeg antar at barna våre blir påvirket av måten vi organiserer skoleåret på, men vi vet det ikke med sikkerhet, nettopp fordi vi mangler forskning fra Norge på dette. Det ville vært underlig dersom det at forskere i akkurat USA har sett på dette, gjøres til et poeng for at vi ikke skal ta tak i dette i Norge.

Vi trenger, som sagt, mer norsk forskning. Jeg er enig i at et av poengene, som også ble funnet i USA, var at ferien for mange barn ikke var meningsfull. Det er nettopp derfor jeg ber regjeringen se nærmere på dette; Har vi i Norge en måte å organisere skoleåret og feriedagene på i dag som produserer og forsterker sosiale forskjeller, da elevene har svært ulike tilbud gjennom friperiodene?

Det er ikke første gang noen har løftet denne debatten i Norge. Samfunnsdebattant Aksel B. Sterri skrev allerede i 2011: «Sommerferien tilhører en fortid preget av jordbruk og hjemmeværende mødre. Et samfunn vi ikke lenger har i dag. Den skaper unødvendige komplikasjoner for foreldre som ikke har mulighet til å ta ut to måneder ferie midt på sommeren. Men viktigst, dagens lange sommerferie hindrer elevenes læring og skaper ulikheter i samfunnet. Det er på tide å kutte ferien i to».

Det er vanskelig å være uenige i problembeskrivelsen. Og flere forskningsarbeider støtter budskapet. Sterri viser i sin artikkel til studier som blant annet viser at sommerferien reduserer barnas IQ og at barns IQ reduseres ytterligere for hver måned barnet er ute av skolen. Effekten var sterkest for barn fra familier med lav inntekt. En annen studie Sterri trekker frem tok for seg sommerferiens effekt på elevenes leseferdigheter og så på utviklingen over flere år. Studien viste at mens leseferdighetene til barna fra lavinntektsfamilier sto stille, økte ferdighetene til barna fra høyinntektsfamilier. Totalt var økningen i leseferdigheter over sommeren sju ganger større for de rikeste barna, sammenlignet med mellomsjiktet når man så på effekten over fem år.

Skal vi sikre barn like muligheter i livet er skolen den viktigste arenaen. Hvordan det går med den enkelte elev gjennom skoleløpet er avgjørende for deres forutsetninger på arbeidsmarkedet og hvordan det går med dem senere i livet. Da må vi snakke mer om hvordan vi kan påvirke dette. Også i Norge.

