Flere lokale forbilder med Stavanger Opportunity

DEBATT: Innvandrere er underrepresentert i ledelsesmiljøet blant norske bedrifter og i samfunnet.

«Bare tre av Norges 50 største selskaper har ledere med flerkulturell bakgrunn i konsernledelsen», skriver Federico Juarez Perales og Julian Wong.

Federico Juarez Perales Initiativtaker til Stavanger Opportunity

Julian Wong Ressursgruppen U37 – Næringsforeningen i Stavanger-regionen

Karriere- og personlig utvikling er noe mange er opptatt av og regner som selvrealisering. Det gjelder på jobb og i samfunnet. I enkelte tilfeller innebærer denne utviklingen å lære å lede andre. Enten man driver med tekniske eller administrative oppgaver, er det viktig å lære hvordan man skal lede andre. Å hjelpe andre med å oppnå sitt potensial, prestere for å oppnå felles mål, i tillegg til å lære å utvikle et godt og trivelig arbeidsmiljø kan være verdifulle erfaringer å ha med seg i livet.

Vi må slutte å tro at innvandrere leder på en veldig annerledes måte, bare fordi de kommer fra en annen kultur.

Går glipp av kunnskap

Men ikke alle klarer å komme høyt opp selv om de kan være kvalifiserte og ønsker det. En gruppe som skiller seg kraftig ut, er innvandrere. Denne gruppen er underrepresentert i ledelsesmiljøet blant norske bedrifter og i samfunnet. Ifølge tall fra SSB har bare 8,4 prosent av ledere i Norge innvandrerbakgrunn, mens en tidligere kartlegging gjennomført av PA Consulting Group i 2019, viste at bare tre av Norges 50 største selskaper har ledere med flerkulturell bakgrunn i konsernledelsen. Lignende situasjoner ser man også i lokalpolitikken. For eksempel er kun ca. 7 prosent av medlemmer i Stavanger kommunestyre innvandrere eller har innvandrerbakgrunn. Dermed kan vi gå glipp av nye ideer, økt innovasjon, mer produktivitet, kunnskap og talent.

At innvandrere ikke klarer å klatre oppover i systemet, kan skyldes flere faktorer. Vi mener noe av det har med forståelse av den norske arbeids- og lederstilen å gjøre. Når man er innvandrer, trenger man å lære seg språk og kultur for å integrere seg i samfunnet. Derfor kan det være logisk å tenke at man også trenger å lære seg den lokale arbeids- og lederstilen dersom man aspirerer til å ha en karriere i lokale og nasjonale bedrifter. Derimot er det å mestre en ny arbeids- og lederkultur aldri lett, uansett hvor kjent eller fremmed den norske stilen virker for en. Samtidig må vi slutte å tro at innvandrere leder på en veldig annerledes måte, bare fordi de kommer fra en annen kultur. Tidligere studier viser at innvandrere tilpasser seg den norske lederstilen.

God opplæring er nøkkelen

Her har vi et stykke arbeid foran oss for å bringe partene nærmere hverandre og hjelpe innvandrere til å tilpasse sin egen lederstil med den norske. Vi mener at god opplæring er nøkkelen. Det er noe vi ønsker å gjøre noe med. Derfor lanserer vi Stavanger Opportunity i samarbeid med Næringsforeningen i Stavanger-regionen, inspirert av suksessoppskriften fra Bergen.

I Bergen har Bergen Næringsråd i samarbeid med Bergen kommune, Nav Vestland og Vestland fylkeskommune løftet frem flere forbilder og endret arbeidslivet for flere enn 50 innvandrertalenter fra ulike nasjoner siden programmet ble etablert i 2019. Dessuten får de hundrevis av søknader hvert år. Det er slik potensial og interesse vi trenger å kartlegge i vår region. Derfor starter vi med foredragsserier i den hensikt å spre budskapet, skape engasjement og rekruttere for så å utvikle det videre i et eget program, slik Bergen og Trondheim gjør.

Riktignok kan ikke alle være ledere eller klatre oppover på karrierestigen. Dette er vel sant, men det er også sant at ledelsen bør være representativ og at karriere- og personlig utvikling skal være tilgjengelig for alle. Dette kan vi gjøre noe med.

Motivere andre

Slike prosjekter er en satsing for å utvikle lokale talenter og få frem flere rollemodeller med flerkulturell bakgrunn. Noe som kan motivere andre innvandrere til bedre integrering i arbeidslivet og økt selvrealisering. En privilegert region som Stavanger, med så mange kompetente og kvalifiserte innvandrere, trenger initiativer som Stavanger Opportunity for å bidra til at innvandrere får utviklet sin ledelseskompetanse. Slik kan vår region styrke sitt innovasjons- og konkurransefortrinn i tillegg til sin posisjon som internasjonal og inkluderende by.