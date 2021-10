Kollektivtrafikk må utstyres med synlige lademuligheter

– Fremkomstmiddel i kollektivtrafikk må utstyres med synlige lademuligheter for smarttelefoner, skriver Therese Egebakken.

Therese Egebakken Styremedlem i Stavanger KrFU

TOM FOR STRØM: I dag er det nærmest blitt en uskreven regel at man ikke lenger betaler billetter med kontanter. Det foretrekkes av de fleste at dette skjer via app eller andre digitale løsninger på mobilen, slik at rutetidene holdes og man dermed ikke sinker trafikken.

Men hva skjer om mobilen man bruker er gått tom for strøm og en dermed ikke får vist frem billetten sin, eller ikke kjøpt billett i det hele tatt?

For å imøtekomme best mulig de digitale brukertjenestene som kollektivselskaper legger opp til når det gjelder billetter/billettkjøp, mener Stavanger KrFU at fremkomstmiddel i kollektivtrafikk må utstyres med synlige lademuligheter for smarttelefoner. Dette burde være en helt naturlig konsekvens av digitaliserings- og effektiviseringsutviklingen man ser når det gjelder tjenester for reise/billetter som brukes i kollektivtransporten.

Dette rammer kanskje særlig elever og studenter, som daglig reiser med kollektivtransport mellom skole og hjem, og ikke sjelden opplever at mobilen går tom for strøm. Da har man i en slik situasjon lite å si til en eventuell billettkontrollør.

Vi mener at fremkomstmiddel i kollektivtransport må bedre imøtekomme samfunnets utvikling på dette feltet og utstyres med synlige lademuligheter for brukerne av kollektivtransporten.

Stavanger KrFU vil at alle fremkomstmiddel som benyttes i kollektivtilbud utstyres med lademuligheter for smarttelefoner ved minst annenhver seterekke.