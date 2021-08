Ensidig om Israel

DEBATT: «Norge er et lite land», skriver Ingebreth Forus fra Palestinakomiteen i Aftenbladet 25. august. Derom er vi enige, men det er omtrent det eneste i hans innlegg jeg mener holder vann.

«Vi mener målet må være en fremforhandlet og permanent to-statsløsning», skriver Ingjerd Schou.

Debattinnlegg

Ingjerd Schou Medlem av Stortingets utenrikskomite fra Høyre

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Som representant fra Palestinakomiteen har selvsagt Forus sin egen tilnærming til konflikten i Midtøsten. Å utlede fra det at alle som har en annen oppfattelse om spørsmålet er imot menneskerettigheter, faller på sin egen urimelighet.

Selv om vi er et lite land, har Norge lenge vært en konstruktiv part i konflikten.

Balansert tilnærming

For Høyres, og regjeringens del, ønsker vi derimot å holde en balansert tilnærming til konflikten. Der det er forhold hvor Israel fortjener kritikk, retter vi den. Det gjelder for eksempel på spørsmål om bosetninger, hvor vi har uttrykket vårt syn at disse kommer i veien for en reell fredsprosess.

Vi mener målet må være en fremforhandlet og permanent to-statsløsning. Selv om vi er et lite land, har Norge lenge vært en konstruktiv part i konflikten. Vi leder giverlandsgruppen for Palestina, og er en selvstendig bidragsyter til de palestinske selvstyremyndighetene.

Samtidig ønsker vi en best mulig relasjon til Israel. Det er helt riktig, som Forus påpeker, at vi ønsker å utdype relasjonen vår med landet, både kulturelt og økonomisk.

Palestinakomiteen og flere partier på venstresiden i Norge lever i den tro at det vil være til hjelp om Norge går inn for å isolere Israel. Det mener jeg er feil, både med tanke på konflikten og Norges bidrag til å løse den.

Gjensidig enighet og forståelse

Spørsmålet kan bare løses på sikt gjennom gjensidig enighet og forståelse mellom begge parter. Så langt, har Norge klart å ivareta en svært god relasjon til begge. Den ensidige tilnærmingen til spørsmålet som Palestinakomiteen, samt partier som SV og Rødt forfekter, vil føre Norge helt ut på sidelinjen uten å bedre situasjonen for noen i regionen.