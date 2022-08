Vi bygget landet

Debattinnlegg

Kristin Clemet Leder i Civita

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

I en artikkel i Stavanger Aftenblad 29. juli spekulerer tidligere politisk redaktør Torbjørn Kindingstad i bakgrunnen for et blogginnlegg jeg har skrevet, og som også ble publisert av VG.

Artikkelen skjemmes av at Kindingstad ikke redegjør godt for de sakene han kommenterer. Så la meg føye til dette:

Blogginnlegget, som også sto i VG, var en kommentar til en artikkel Hadia Tajik skrev i Dagens Næringsliv om Høyres rolle i arbeidet for å bedre homofile og lesbiskes situasjon. Jeg mener at hun i altfor stor grad ga Arbeiderpartiet æren, og at hun i altfor liten grad anerkjente andres innsats, herunder Høyre og partiets mange fremtredende homofile representanter.

(Debatten fortsatte med et nytt innlegg av Tajik og ytterligere et innlegg av meg.)

Raymond Johansen har ikke bare «påpekt sosialdemokratiets tunge rolle i byggingen av velferdsstaten», slik Kindingstad fremstiller det. Johansen beskyldte Civitas medarbeidere for å lyve og drive med «kvakksalveri», mens mer nøytrale kommentatorer ga oss medhold i vår fremstilling.

Det er dessverre også sant at mange på venstresiden, inkludert AUF-representanter, har spredt rene løgner om Høyres historie. Men jeg tror nok mange av dem ikke har ment å gjøre det – de har rett og slett trodd at det var sant.

Det kan virke som Kindingstad mener at min fremstilling av Arbeiderpartiet som et mer kollektivistisk parti enn Høyre er, er feil, og det vil i så fall forundre meg. Det er klar forskjell både i ideologi og partikultur, men den er nok mindre nå enn den var før.

Til slutt: Hvem bygget egentlig landet, spør Kindingstad og etterlater inntrykk av at det enten må være «dem» eller «oss». Sannheten er at det er «vi» som bygget landet. Norge hadde aldri vært så bra – eller vært det landet det er i dag – uten innsatsen fra enkeltmennesker, politiske partier, fagbevegelsen, næringslivet, sivilsamfunnet og et ukorrupt, godt embetsverk – for å nevne noen.