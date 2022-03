Politikammeret på Nytorget – et bygg av vår samtid?

DEBATT: Når politikammeret skal vurderes for en fortsatt rolle i bybildet, må vi rykke tilbake til start.

– Vi ønsker ikke et bybilde hvor vi spiser og drikker øl på en side av byen, og jobber på en annen side. Det må være rom for å jobbe, spise og bo i samme område, skriver Agnes Lenschow og Charlotte Sørås.

Agnes Lenschow Arkitekt og seksjonsleder i Gottlieb Paludan Architects

Charlotte Sørås Designer og leder av Eiganes og Våland arbeiderlag, Arbeiderpartiet.

Formålet til et bygg er grunnlaget for dets eksistens. I 1963 sto et moderne politikammer klart. Tegnet av anerkjente Retzius og Bjoland, ble det hyllet av sin samtid.

Men det blir feil å trekke hyllesten bort fra byggets opprinnelige formål og ut av sin samtidskontekst. Vi tør å påstå at et politikammer sitt primærformål ikke er å ønske befolkningen velkommen inn, men å skjerme den fra enkelte innbyggere som bryter loven.

De siste årene har området rundt dette bygget opplevd en etterlengtet revitalisering. Det er en levende del av byen. Når den skal utvikles videre, må vi se på totalen av bygg i området og hvordan de spiller sammen i en helhet.

Det er mange hensyn som skal tas i den videre utviklingen. Beboerne skal ivaretas, og det bør være en balanse mellom kontorplasser og fritid i området. Vår oppfatning er at det er behov for flere kontorplasser i denne delen av byen.

Et større klimaregnskap

Vi ønsker ikke et bybilde hvor vi spiser og drikker øl på en side av byen, og jobber på en annen side. Det må være rom for å jobbe, spise og bo i samme område. Det er noe av essensen i en smart by, og avgjørende for å redusere transportbehov og klimaavtrykk.

Når det gjelder klimagassregnskapet, utgjør byggeprosjekter en liten del målt opp mot menneskelig forbruk og reisevaner. Det holder ikke å se utelukkende på selve rivningen og byggingen i et slikt totalregnskap. Bruken av bygget, og transportårene inn, vil ha en stor effekt på utslipp i hele byggets levetid.

Får vi ført opp et nytt bygg, kan det tilrettelegges på en helt annen måte enn det eksisterende bygget. Vi er helt enige i at dette var et godt, moderne, og gjerne også pent bygg for sitt formål på 60-tallet. Men i dag krever samfunnet helt andre kvaliteter, og dette bygget skal ikke lengre tjene sitt primære formål.

Det er krevende å aktivisere slike bygg samtidig som man ivaretar tekniske krav. Skal man skape et sirkulært bygg som er i bruk store deler av døgnet og rommer flere funksjoner, vil det kunne ha en stor positiv effekt for bydelen.

Et nytt bygg vil kunne åpne seg mot omgivelsene og ønske befolkningen velkommen inn. En kantine kan også tjene som kafé og restaurant. Samtidig kan fleksibilitet i kontorlokalene bidra til nye samlingssteder også på andre tider av døgnet.

Parkering ikke et argumentet

Det vil kunne tilføre positive nye funksjoner, både for beboere, og eksempelvis oppstartsselskaper og kulturelle institusjoner i en herlig miks som reflekterer dette helt spesielle byområdet som Stavanger virkelig bør være stolte av.

Vi mener også det er fullt mulig å ta inn utsmykningen av Andreas Bøe fra det gamle inn i det nye. Gode eksempler på dette har vi nettopp fra rivningen av Y-blokka og ivaretakelse av Picassos «Fiskerne» og «Måken». Vi vil presisere at ingen av oss var for å rive Y-blokka.

Framover er det mange sider ved den fortsatte utviklingen vi må diskutere, hvor kvaliteter ved det å bo i området må stå sentralt. Her kommer parkeringshensyn inn i bildet, men det er en annen og separat diskusjon. Parkering kan ikke være et argument for å rive et av de eldste byggene vi har i vårt sentrumsbilde. En eventuell rivning av politikammeret må stå på egne ben med sin egen argumentasjon, løsrevet fra parkeringshensyn. Samtidig mener vi det er gode argumenter for nettopp å erstatte politikammeret med et bygg spesifikt tilpasset sin situasjon i en bærekraftig bydel.

