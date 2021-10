Tre grep for bedre rus- og alkoholpolitikk

DEBATT: Det siste året med debatt har vært viktig for å sette ruspolitikk på agendaen. Ap og Sp har lagt rusreformen død, og da er det viktig at diskusjonen ikke stopper opp.

«Vi håper den nye regjeringen går inn for å avvikle taxfree-ordningen», skriver Knut T. Reinås.

Debattinnlegg

Knut T. Reinås Leder av Forbundet Mot Rusgift

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Når Norge om kort tid får en ny regjering, trenger vi tydeligere grep for å hindre at flere opplever avhengighet til narkotika, piller eller alkohol. Dersom vi var med i forhandlingene, ville vi rådgitt Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum om å prioritere tre enkle tiltak.

Vi tror alle fortjener en ny sjanse.

Fortjener en ny sjanse

For det første er en viktig prioritering å gjennomføre en behandlings- og forebyggingsreform. En slik reform burde se på hvordan vi kan hindre at mennesker faller utenfor, men også hvordan vi kan hjelpe dem tilbake til normale liv. Her mener vi det er spesielt viktig å ta tak i situasjonen i fengslene. Tall fra SERAF viser at over halvparten av de innsatte i landets fengsler på et tidspunkt har hatt problemer knyttet til illegale rusmidler. Dette er mennesker som enten har gjennomført kriminalitet på grunn av rus, eller hvor kriminaliteten har introdusert dem for rusen. De har ofte falt utenfor allerede tidlig i livet. Vi tror alle fortjener en ny sjanse. Vi mener at å endre straffegjennomføringslovens paragraf 12, slik at rusavhengige innsatte som hovedregel kan sone hele fengselsdommen ved en institusjon, er en god løsning.

For det andre ville vi forbedret ordningen med legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Bruk av LAR har bidratt til å redusere overdosedødeligheten i Norge, men likevel finnes det forbedringspunkter. Et eksempel ville vært å introdusere det langtidsvirkende legemiddelet Naltrekson, som blokkerer virkningene av opioider i ca. en måned. I tillegg bidrar Naltrekson til å redusere abstinenser og risikoen for overdoser. Vi vet at de fleste overdoser skjer alene i eget hjem. Ved å innføre Naltrekson som behandling, kan vi redde mange liv og enkeltskjebner, og sørge for at rusen ikke blir en dødsdom.

Avvikle taxfree-ordningen

Avslutningsvis håper vi den nye regjeringen går inn for å avvikle taxfree-ordningen. Totalt koster taxfree staten over 3,7 milliarder årlig i tapte inntekter. Det er midler som kunne bidratt til å styrke velferden, men som i dag heller går til å subsidiere flyreiser. For det første er ordningen usosial da det generelt er de med bedre økonomi som reiser ofte. For det andre er den lite bærekraftig, da vi må redusere fordelene til luftfarten for å møte internasjonale klimamål. Taxfreeordningen tjener dessuten ikke folkehelsen. Verdens Helseorganisasjon (WHO) har en målsetting om å redusere det skadelige alkoholforbruket med 10 prosent innen 2025. Når vi vet at alkoholavhengighet står for større skader enn narkotika, også flere dødsfall, er det viktig å ta grep. Vi håper den nye regjeringen heller vil bruke pengene på å gjøre livet bedre for de som sliter med avhengighet.