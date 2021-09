Bussveien må nedskaleres og la bussen gå på kryss og tvers

TRAFIKK: Dersom et av målene i samferdselspolitikken er å få folk til å reise kollektivt og få ned CO₂-utslippet, så kan man ikke gråte over at trafikken gjennom bomringen gir for lave inntekter til bymiljøpakken.

Det er vel og bra med et hovednett av busslinjer i byen, men planene for Bussveien er altfor ambisiøse og rigide. Man er opphengt i en bybane som aldri kom.

Bjørn Leiv Gulbrandsen Stavanger

Det mest gledelige for samferdselen i Rogaland det siste året kom da fylkesordføreren kunngjorde en dobling av frekvensen for mange bussruter i Stavanger, og da fylkestinget vedtok at hurtigbåttilbudet i Ryfylke skulle opprettholdes. Begge deler kommer folk i møte på de mest grunnleggende behovene for kollektivreiser: Å kunne reise dit man vil, når man vil, og på en rask og effektiv måte.

Før hurtigbåttilbudet ble reddet, fikk man inntrykk av at fylkespolitikerne mente at folk i Ryfylke fikk klare seg selv som best de kunne. De hadde jo fått Sandsfjordbrua og Ryfast, så da kunne de jo kjøre bil til byen. Skulle folk likevel ikke kunne velge miljøvennlig, – la bilen stå og heller ta båt?

Paradegate i Øst-Berlin

Å kunne reise med buss på kryss og tvers i en by, uten først å måtte gå langt til bussholdeplassen, uten å vente lenge i allslags vær på en buss som kanskje kommer, uten å bytte buss en eller to ganger for å komme dit man vil, – det er det som kan gjøre bussreiser attraktivt. Det er vel og bra med et hovednett av busslinjer i byen, men planene for Bussveien er altfor ambisiøse og rigide. Man er opphengt i en bybane som aldri kom. Når man først har forlatt planene om bybane, må man justere Bussveien til en mer fleksibel, miljøvennlig og rimeligere trasé.

Som rutetilbud eksisterer Bussveien allerede i dag. Linje 2 og 3 betjener strekningen Sandnes/Forus-Stavanger-Kvernevik/Tananger like ofte og kjapt som Bybanen i Bergen. Det samme gjelder også linje 1 til Hundvåg og linje 5 til Tasta/Vardeneset.

Og viktigst av alt: Bussen kommer stort sett fram, uten å stange i tette bilkøer. Det må lages noen flere kollektivfelt, men tiden må nå være over for de hensynsløse arealinngrepene som Bussveien har gjort. Og etter anleggsperioden er området goldt og grått, verre enn en paradegate i gamle Øst-Berlin. Det er bra at planene for Bussveien inn mot Stavanger sentrum er nullstilt. Det lå an til en tragedie for både Lagårdsveien, Kongsgata, Jernbaneveien, Olav Vs gate og Kannik, og det kom ikke som noen bombe at dette området var konfliktfylt.

Bymiljø er ikke bare et CO₂-fritt miljø. Det har ikke minst en estetisk dimensjon i form av vakre og harmoniske gateløp. Trafikken må tilpasses byen og menneskene, og ikke omvendt. Det er ingen bymiljø-gevinst med revne hus, oppgravde hager og barrikader som Berlin-muren langs Bussveien. Hvor er Arkitekturopprøret? Det er stort sett enkelte hus- og hageeiere og ordfører Stanley Wirak som har bedt bussveiplanleggerne moderere seg.

Alle skal ikke til sentrum

«Bare vent til Bussveien blir ferdig, – da skal vi nå nullutslippsmålet.» Dette har vært et utsagn som har vært repetert nesten hver gang politikerne har diskutert bymiljøpakken.

Prioriteringene må snus: Jeg er redd for at trafikken langs Bussveien ikke vil eksplodere, selv om den fullføres «i hele sin glans» og spiser opp hele potten i bymiljøpakken. Traseen og bussene er der allerede i dag. Og med en rutefrekvens som folk i andre bydeler bare kan misunne. Alle bor ikke langs Bussveien. Alle skal heller ikke reise til sentrum. Skal man få flere til å reise kollektivt slik at det monner i klimakampen, må det opprettes flere bussruter, på tvers av bydelene, og med enda hyppigere avganger.

Da starter man i riktig ende av problemet. Da vil bompasseringene gå enda mer ned. Da vil CO₂-utslippene synke. Da vil inntektene i bymiljøpakken krympe enda mer. Men det vil være rikelig med penger igjen til å satse på en god, attraktiv og miljøvennlig kollektivtrafikk. Men ikke til å fullføre den mest ambisiøse utgaven av Bussveien. – Og ikke til å pumpe inn milliarder i forurensende motorveiprosjekter.

