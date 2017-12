Utvid skoledagen og avskaff lekser

Stortinget har vedtatt at elevene i grunnskolen fra 1. til 10. trinn skal ha minst en time fysisk aktivitet hver dag innenfor dagens timetall. Lærere, rektorer, Utdanningsforbundet og Skolelederforbundet er ifølge oppslag i Aftenbladet lørdag 2.12. opprørte, og det med god grunn. Stortingsflertallet anklages for detaljstyring av skolen, og det med rette.

Det å sikre elevene i grunnskolen minimum en time fysisk aktivitet pr. dag virker det som om nevnte aktører synes er en god ide. Det synes undertegnede også.

Men når Stortingsflertallet i denne saken har sagt A, hvorfor ikke ta skrittet fullt ut å si B. B-en vil i dette tilfellet være å utvide skoledagen. For at dette skal virke motiverende hos elever og foreldre, kan en samtidig benytte denne gylne anledning til å avskaffe hjemmeleksene i grunnskolen. Noe å tygge på for myndighetene og skolens fagforeninger?