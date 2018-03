Er Nav bare for selvstendige og velformulerte brukere?

Nav har digitalisert sine tjenester og ønsker i størst mulig grad at brukere av deres tjenester skal benytte seg av denne plattformen. De skal ha færre personmøter med brukere og henviser til nett og telefon. For mange av oss er dette en nyttig utvikling og trer inn i rekken av ulike tjenester vi benytter oss av som nå er digitale. Men hvilke konsekvenser får dette for de mest sårbare gruppene som i stor grad er avhengige av Nav?

Den økte digitaliseringen og effektiviseringen i våre offentlige systemer har klart store fordeler, men får noen ganger håpløse konsekvenser for mennesker i sårbare livssituasjoner.

Tilbud om bistand

Kirkens Bymisjon er opptatt av å avdekke og synliggjøre samfunnsutfordringer. Vi ser med bekymring på alle tendensene til økt gap mellom de som faller utenfor samfunnet, og de som har tilgang til fellesskapet. En av tjenestene vi tilbyr er Tillitsperson. Her får mennesker med en rushistorie tilbud om bistand fra frivillige i møte med det offentlige. Nettopp fordi mange strever med inngangen til og samarbeidet med offentlige tjenester.

Vi har daglig kontakt med mennesker som har sammensatte helseutfordringer og samtidig befinner seg i krevende og kaotiske livssituasjoner. Den økte digitaliseringen og effektiviseringen i våre offentlige systemer har klart store fordeler, men får noen ganger håpløse konsekvenser for mennesker i sårbare livssituasjoner.

Et resultat av den nye kanalstrategien til Nav er at de ikke lenger ønsker å ta imot brukere som møter opp uten avtale. De henviser til nettsiden eller det nasjonale kontaktsenteret. Å finne riktig informasjon på nettsidene, elektronisk innsending av søknader, bruk av MinID er alle hinder som for mange av våre brukere er uoverkommelige.

Tilbake til start

«Espen» er rusavhengig, har krevende boforhold og rusmiljøet som sitt eneste nettverk. Han ønsker kontakt med Nav for å få økt forståelse og oversikt over flere ulike saker. «Espen» lever livet dag-for-dag og evner på ingen måte å vite hvor MinID-brikken befinner seg. Telefon til Nav blir da eneste mulighet. Fordi han ikke er kredittverdig og må ha kontantkort, er han blant en liten gruppe som fortsatt betaler for ringeminuttene sine. Han sitter 20 dyrebare ringeminutter i kø. Angsten og uroen i kroppen bygger seg opp og når en dame endelig svarer, gjør han et kaotisk forsøk på å definere behovet sitt. Til slutt ber han om et møte med veilederen. Men veilederen er dessverre opptatt og skal ringe tilbake innen to virkedager. To dager senere ringer Nav tilbake, men Espen hørte ikke telefonen. Han rykker da tilbake til start. Kirkens Bymisjon har en sterk økning i brukere som «Espen» – de som trenger hjelp for å få hjelp.

Tilgjengelighet og tillit er en forutsetning for å kunne bistå mennesker i krevende livssituasjoner.

Fra Nav sin side heter det at de frigjorte ressursene fra den nye kanalstrategien skal komme brukere med behov for personlig oppfølging og bistand til gode. Men det kan virke som om det forutsetter at brukerne fremstår som selvstendige, informerte og velformulerte medborgere som tar fornuftige valg.

Det er en utopi at alle brukere klarer å formidle sine behov konkret og direkte på telefon eller navigere i Nav-jungelen på nett. Vi har sittet mange timer med brukere som forsøker å skaffe et møte. Ansikt til ansikt. For å rydde i et sammensurium av ulike saker. De gir opp lenge før de har nærmet seg den trange døren. Livene og sakene til mange vi i Kirkens Bymisjon er i kontakt med, er så kompliserte og sammensatte at sannsynligheten for at henvisningen til nett og telefon gir de tilgang på de tjenestene de har krav på er liten.

Ubrukelig system

Tilgjengelighet og tillit er en forutsetning for å kunne bistå mennesker i krevende livssituasjoner. Tillitsperson har hatt mange møter med Nav sammen med brukere hvor vi treffer engasjerte veiledere som oppriktig ønsker å bistå brukere med et helhetlig tjenestetilbud. Men Nav er nå i ferd med å gjøre døren inn så liten, at de som er mest avhengige av velferdsstatens viktigste institusjon, blir stående på utsiden. Når sårbare mennesker møter abstrakte systemer som NAVs digitale adgangsportal, svekkes tilliten til systemet. Dersom målet om effektivisering blir høyere enn målet om tillit hos brukeren, etableres et system som for mange blir ubrukelig.

Rom for alle

Kirkens Bymisjons visjon er å bidra til et samfunn med rom for alle. Vi etterlyser løsninger som favner virkeligheten. Velferdsstaten – og spesielt Nav – har et særlig ansvar for de som har det vanskeligst, og da må det skapes løsninger som gjør tjenestene deres reelt tilgjengelig for alle, også de med størst avstand til hjelpen.