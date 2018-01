Kommunikasjon er et kraftfullt verktøy for å få det som man vil. Hva man sier – og måten man sier det på − kan være avgjørende for å lykkes. Samtidig er det også en kjensgjerning at hvem som er avsender også er avgjørende. Det er derfor Sophie Elise klarer å mobilisere tusenvis av nordmenn til å boikotte Freias påskeegg, mens ingen leer et øyelokk hvis undertegnede forsøker seg på en lignende kampanje.

Derfor er ett av de eldste grepene for folk som vil påvirke å bygge en tydelig profil − en talerstol for seg selv. Medierevolusjonen vi har sett de siste årene har gjort dette enklere – å komme gjennom det redaksjonelle «filteret» er ikke lenger avgjørende for å nå ut. Har man noe man vil si, kan man gjennom nye kanaler nå målgruppene sine direkte.

Samtidig ser vi som jobber med kommunikasjon at disse kanalene egentlig ikke har forandret seg så mye. Det er fortsatt det samme som skal til for å vekke engasjement hos folk som før. Det ser vi også på seierspallen i vår kåring av årets kommunikasjonsprofil i Rogaland. De tre i teten av kåringen er gode eksempler på tre nøkkelobservasjoner om hva som skal til for å bygge en troverdig og god profil.

Forretning med mening

Anders Minge

Vinneren − eiendomsutvikler og tidligere Acta-Gründer Alfred Ydstebø − er en god illustrasjon på folks ønske om at alle, også næringslivet, skal bidra til en bedre verden. Han viser også godt at kommunikasjon ikke bare handler om hva vi sier, men også om hva vi gjør. At alle selskaper skal ha en «purpose» og bidra med mer enn verdiskapning for aksjonærene er en så sterk trend i internasjonalt næringsliv at det nesten har blitt en parodi på seg selv. Men Ydstebø tar dette helt ned på jorda gjennom sitt engasjement for flyktningene fra Syria, og bruker kommunikasjon aktivt for å sette søkelys på hvordan vi kan bidra.

Fra å være kjent som finansakrobat med privatfly har han gjennom sitt engasjement i bistandsorganisasjonen Abri Aid vist en helt ny og sympatisk side ved seg selv. I tillegg har han bygget opp en betydelig aktør innenfor omsorgstjenester med sitt selskap Abri Vekst. Ingen kan tvile på at Ydstebøs engasjement er ektefølt, og det gir positive ringvirkninger for hvordan de andre virksomhetene i Ydstebø-systemet blir oppfattet.

Følelser og fakta

Ove Salthe

Andreplassen i kåringen vår går til en tidligere ringevikar på Tasta sykehjem, mer kjent som SVs ansikt i Stavanger – Eirik Faret Sakariassen. Han illustrerer en annen viktig sannhet når det gjelder å nå gjennom med et budskap – bruken av følelser. På andre siden av Atlanterhavet har en politiker – uten sammenligning for øvrig – satt preg på hele 2017 ved å spille hensynsløst på frykt og andre negative følelser. Sakariassen, derimot, utmerker seg gjennom å bruke humor for å få fram sine og SVs hjertesaker.

Han har også klart å konseptualisere humoren på en slik måte at resten av partiet også kan hive seg med, gjennom kampanjer som «Eg <3 Nytorget» og «Make Stavanger Great Again».

Friskt pust i høyre

Fredrik Refvem

På tredjeplass i kåringen finner vi Tina Bru. Bru har de siste fire årene lyktes med å befeste seg som en solid allroundpolitiker på Stortinget med ekstra fokus på olje, med en imponerende evne til å vise igjen i tradisjonelle medier, både lokalt og på riksplan. Gjennom podcasten «Stortingsrestauranten» har hun også gitt velgerne innblikk i hva som skjer bak kulissene i rikspolitikken, og snakket om politikk på en ny måte, som appellerer til et bredere publikum. Podcasten har gitt oss muligheten til å bli bedre kjent med Bru som menneske, og ikke bare som politiker. Dette har bidratt til at Bru blir sett på som en litt annerledes politiker – og som et friskt pust i et konservativt Høyre.

Nøkkelen

I arbeidet med vår kåring har vi vurdert en lang rekke forslag, alt fra politikere, profilerte akademikere og næringslivsledere, til mer utradisjonelle profiler som «Mamma til Michelle» og gründerne bak Made With Hart. En ting er i hvert fall klart – det er mange flinke kommunikasjonsprofiler i Rogaland. Folk som klarer å formidle et budskap, som blir lagt merke til, og ikke minst: som lykkes med å oppnå det de ønsker ved bruk av kommunikasjon.

Selv om det kan være utfordrende å nå gjennom med et budskap i et medielandskap i endring, vil evnen til å skape engasjement og tørre å by på seg selv, alltid være en viktig nøkkel til god kommunikasjon. Alfred Ydstebø, Eirik Faret Sakariassen og Tina Bru har vist seg å være i en særklasse i året som har gått. Vi ser spent frem til å se hvem som vil prege året som kommer.

Gambit H+K har ingen kommersielle bånd til noen av de nevnte aktørene i kåringen.