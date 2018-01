Dette innlegget er et svar på «Er Viking vår klubb?», skrevet av Kjetil Morken Vestbø og Frode S. Lindboe i Aftenbladet 1. januar.

Dra sammen

Jentefotballen er i vekst, og alle gode krefter i Rogaland må dra sammen for at jentene skal få de beste mulighetene til å drive sin idrett i årene som kommer. Vi vil gjerne bidra til diskusjonen ved å fortelle historien sett fra foreldre inne i Viking-systemet.

Den ene av oss har en datter som startet på guttelaget Tasta FK som 10-åring. Mens hun var der fikk hun være med i fellestilbudet Viking satellitt og Team Viking, før hun ble med i Vikings jentesatsning, som en av de første spillerne for tre år siden. Den andre av oss har en datter som startet i Sandnes Ulf som 6-åring og spilte der til hun gikk over til Viking som 13-åring.

Ingen av dem ble lokket eller lurt. Vi har heller ikke møtt andre foreldre som kjenner seg igjen i dette bildet. Problemstillingen som reises av Vestbø og Lindboe, er viktig, men meningene om hva som fungerer best for å utvikle spillere som ønsker å satse, er forskjellige. Det vises til en svensk undersøkelse som viser én sammenheng. Et raskt søk på Google gir gode argumenter for motsatt syn; at deltagelse i elitesatsing gir best utviklingsmuligheter for noen spillere.

Vi foreldre har sett hvor gode døtrene våre har blitt av å trene sammen med andre med samme ferdighets- og ambisjonsnivå.

Ingen blir stallfyll

Viking ønsker å lykkes med en elitesatsing, men vi har opplevd at klubben er veldig klare på at dette ikke må gå på bekostning av en breddesatsing. Vi ser at muligheten til å veksle mellom interne breddelag og elitelag, samt opp og ned mellom J14, J16 og damelaget har vært viktig for mange jenters gode utvikling i Viking. Ingen jenter blir stallfyll i en slik organisasjon.

Det er kjekt å vinne fotballkamper, men vi hører trenerne i Viking snakke mye om at det ikke først og fremst handler om å vinne, men om å utvikle den enkelte jentes ferdigheter. Kjekt å bli kretsmestre, men det er mye viktigere at jentene bli flinkere og mer modne som individuelle utøvere og lagspillere. Vestbø og Lindboe tar feil når de skriver at Viking-lagene ikke utvikler seg i den lokale serien. Vi kan lett nevne 4-5 lag med talentfulle jenter som matcher godt med Vikingjentene. De opplever både utviklende motstand og spennende kamper. Men når man etablerer elitelag, får man også muligheten til nye utfordringer som å delta i NM med toppresultat eller å spille mot danske og svenske mestre og slå dem begge.

Riktig valg

Vi foreldre har sett hvor gode døtrene våre har blitt av å trene sammen med andre med samme ferdighets- og ambisjonsnivå. Vestbø og Lindboe sier at «Det er ikke slik at spillerne må skifte klubb og vinne KM hvert år for å bli gode til slutt». Vi er helt enige i dette. Men for våre døtre var det et riktig valg å gå til Viking. Andre jenter kan bli like gode av å være igjen i en breddeklubb en stund til og få en nøkkelrolle der. Jenter er forskjellige, har ulikt behov for sosialt miljø og treningsopplegg. Men det må også nevnes at breddeklubbenes satsningsnivå kan være veldig ulikt. Mange har byttet til Viking fordi tilrettelagt treningsmengde og forventningen om egeninnsats er høyere der enn i breddeklubben de kommer fra.

Best for den enkelte

Det viktigste er utvikling av jentefotball i Rogaland. La oss samarbeide om å finne ut hva som er rett for den enkelte jente. Ta gjerne en telefon og diskuter når enkeltsaker dukker opp. Vi foreldre ser også at trenere er lite flinke til å diskutere sportslig på tvers av klubber. Avisen er ikke alltid den beste kanalen dersom målet er godt samarbeid. Kom gjerne på en Viking-trening og se hvordan jentene våre trener. Inviter Viking-trenerne til deres egen klubb.

Til slutt vil vi legge til at det gjøres mye bra i Rogaland: Rett satsing i breddeklubber og i eliteklubber, resultatene i lokomotivene Klepp og Avaldsnes, en seriøs og hardt arbeidende fotballkrets og Vikings satsing. Alt dette og mer til gjør at Rogaland markerer seg som kanskje den viktigste leverandøren av unge kvinnelige fotballtalenter til landsdels- og landslagsfotball i år.