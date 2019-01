Stavanger Ap’s Dag Mossige skriver den 24. januar et leserinnlegg hvor han forsøker å diskreditere anonym retting i skolen, samtidig som han ikke ofrer elevenes rett til å bli vurdert på et objektivt grunnlag en eneste tanke. Det er urovekkende.

Elevorganisasjonen utførte for noen år tilbake en undersøkelse som viste at hele 73 prosent av elevene er for anonym retting. Det skremmende funnet var at hele 63 prosent av elevene følte at de hadde blitt utsatt for trynefaktoren. Det er et problem at elevene opplever det på en slik måte.

Elevene må tas på alvor

Frp vil sikre at elevene både blir vurdert og føler at de blir objektivt vurdert basert på sine fagkunnskaper og ikke basert på hvem eleven er. Anonym retting handler om å sette elevene først, ikke sist. Det handler om å ta elevene på alvor. For det har elevene alt å vinne på og lærerne ingenting å tape på.

Det eneste som hører hjemme på skolehistoriens skraphaug, som Mossige beskriver, er Ap’s naive skolepolitikk, hvor elevene settes sist. Vi reagerer på at Mossige forsøker å skape et inntrykk av at anonym retting handler om manglende tillit til læreren. Det gjør det åpenbart ikke. Det handler om å garantere at elevene blir vurdert på et objektivt grunnlag. Det handler forenklet om det ene enkelttilfellet hvor én elev blir utsatt for forskjellsbehandling og får en dårligere karakter på grunn av hvem eleven er. Det alene rettferdiggjør anonym retting.

Ap konstruer problemer

Mossige må ha glemt hvordan anonym retting fungerer i praksis når han forsøker å konstruere et problem med å påstå at det skal være vanskelig å gi gode tilbakemeldinger, se etter fremgang og veilede fremover. Se til universitetene hvor anonym retting på eksamen heldigvis er den suverene hovedregelen. Her får man mulighet til å få tilbakemelding fra sensor på hva som kunne vært bedre. Det er heller ingenting i veien for å legge til rette for at den anonyme vurderingen kan brukes av elevens faglærere. Er neste steg for Ap å fjerne anonym retting på eksamen ved universitetene også?

Dersom Mossiges påstand om at anonym retting stjeler av tiden til lærerne medfører riktighet, så kan det løses gjennom å optimalisere prosessen. Det er ikke nødvendigvis slik at det er lærerne som absolutt må organisere dette. Lærerne må rette prøvene, men deler av arbeidet er av ren administrativ art hvor det ikke er nødvendig å bruke lærernes tid. Frp ønsker klart å redusere lærernes bruk av tid på administrative oppgaver, slik at lærerne rette søkelyst på læring. Anonym retting står derfor ikke i veien for at lærerne kan rette søkelyset på læring.

Frp skal kjempe for å gjeninnføre anonym retting i både den videregående skolen og på ungdomsskolen. Det handler om å sette elevene først – det skal vi i Frp være garantisten for.