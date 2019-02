Tør Rogaland Ap å gi slipp på «Lofoten-oljen»?

Rogaland Arbeiderpartis mellomårskonferanse i helga kan vedta historisk politikk om de går mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. Flere og flere lokallag i Arbeiderpartiet har den siste tiden snudd i saken, og er nå for varig vern. Stanley Wirak, leder i Rogaland Arbeiderparti, har tidligere i høst uttalt seg i Klassekampen om at det er mulig at Rogaland Arbeiderparti snur i saken.

Lofoten, Vesterålen og Senja er kanskje de landområdene i Norge med høyest naturverdi. Her finner vi skrei, sjøfugl og verdens største kaldtvannskorallrev. Området er så verdifullt at det vurderes til å stå på UNESCOs verdensarvliste.

Det vil ikke være mulig for de fornybare næringene å sameksistere med oljen.

Ingen garanti for flere arbeidsplasser

I Lofoten, Vesterålen og Senja er fiskeri og turisme store næringer. Oljeboring vil kunne ødelegge for begge. Det er ikke mulig at fiskerinæringen og oljenæringen kan sameksistere i disse områdene. Innen fiskerinæringen omsetter tre bedrifter, Lofoten Viking, Ellingsen Seafood og John Greger, for 1,6 milliarder kroner til sammen årlig. Mens eventuell oljeindustri vil kunne omsette for om lag 982 millioner. Det finnes heller ikke en garanti for at oljeindustrien vil føre til flere arbeidsplasser i regionen.

Forholdene for å kunne drive oljenæring utenfor disse områdene er ganske spesielle. Kontinentalsokkelen utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er ekstra smal, noe som betyr at havet blir enormt dypt nær kysten. Dette gir godt fiske nær land, men det betyr også at eventuelle oljerigger må stå nær land. Oljefeltene utenfor Røst er planlagt å ligge bare 15 kilometer utenfor kysten. Det er alt for kort avstand til at man kan forhindre at oljen gjør stor skade dersom det skjer ei ulykke.

Stor skepsis

Fiskeriet og turistnæringen i Lofoten, Vesterålen og Senja uttrykker selv stor negativitet og skepsis til oljeboring i områdene. Oljeboring vil ødelegge ryktet for regionen i turistnæringen, og for de som lever av fiskeriet. Det vil ikke være mulig for de fornybare næringene å sameksistere med oljen.

Det er stor folkelig motstand mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. Nordland Arbeiderparti har i lang tid stilt seg positive til konsekvensutredning av områdene, men snudde i høst, og er nå for varig vern av de sårbare områdene. Flere andre lokallag begynner også skjønne greia. Alle Arbeiderpartilag i Lofoten, i tillegg til Sortland og Øksnes er nå mot konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja. I Hordaland snudde også Bergen Ap i forrige uke.

Ekstremt sårbare områder

Rogaland Ap står snart alene om å være de eneste som ikke har vedtatt varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja. Områdene her er ekstremt sårbare, og helt annerledes enn de andre stedene Norge allerede driver med oljeboring. Stanley Wirak, uttalte seg tidligere i høst til Klassekampen og sa at når Nordland Arbeiderparti gir opp kampen om oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja, så følger Rogaland Arbeiderparti etter.

Rogaland Ap har mellomårskonferanse denne helgen, hvor saken om oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja skal opp til debatt. Så blir det spennende å se om Rogaland Arbeiderparti tør å gå inn for varig vern.