I forbindelse med fase tre i utviklingen av det gigantiske Troll-funnet, har Aftenbladet hatt flere artikler om feltets betydning som sikker leverandør av gass til Europa. Det storpolitiske perspektivet er imidlertid bare en del av Troll-historien, som mest av alt handler om suksessfull nasjonal ressursforvaltning.

Som en gave

Både Shell, Statoil (Equinor) og Norsk Hydros oljedivisjon hadde sentrale operative roller i utviklingen av feltet, men Troll hadde aldri blitt den suksessen det ble uten de strategiske grepene som ble tatt av norske myndigheter, representert ved Oljedirektoratet (OD). Som påpekt kom Troll-gassen fra vennligsinnede vestlige Norge som en gave for et Europa som, spesielt etter USAs mening, sto i fare for å bli for avhengig av russisk gass. Det ga muligheter for gunstige salgskontrakter og var bakgrunnen for at alle de involverte oljeselskapene ville sette gassen i produksjon så raskt som mulig. Heldigvis fikk de ikke viljen sin. Troll inneholdt nemlig også enorme mengder olje. Den lå i så tynne lag at selskapene ikke fant det umaken verd å satse tid og penger for å forsøke få den lønnsom. Problemet var bare at en rask start av gassproduksjonen ville føre til trykkfall i reservoaret som i sin tur ville gjøre det helt umulig å få oljen opp ved et senere tidspunkt.

Utfordret oljeselskapene

Dermed fikk OD, under ledelse av Fredrik Hagemann og med ressursdirektør Farouk Al-Kasim som pådriver, tillatelse til å utfordre oljeselskapene på omvendt bevisbyrde. De måtte dokumentere at det var teknisk umulig og ulønnsomt å produsere den vanskelig tilgjengelige Troll-oljen. Det klarte de aldri å få et standhaftig OD med på. Direktoratets respons var et av de strategisk sett mest vellykkede grepene i norsk oljeforvatning. Statoil og Hydro var fra første dag som hund og katt. Også Hydro var opprinnelig for en raskest mulig start av gassproduksjonen, men snudde tvert om da de ble tildelt operatøransvaret for oljen i Troll. Dermed ble rollene også her slik de var ellers i oljå: Alt helstatlige Statoil var for, var halvstatlige Hydro mot – og omvendt. Resultat av denne intense rivaliseringen var en viktig årsak til at norsk sokkel på flere områder ble verdensledende i utviklingen av ny teknologi. Det skjedde også på Troll. Hydro drenerte de tynne oljelagene ved hjelp av banebrytende presis og langtrekkende horisontalboring. Hele tiden med OD i ryggen.

Modig og framsynt

Norges desidert største gassfelt vil altså i enda mange tiår sikre kjøperlandenes strømproduksjon når vinden stilner og solen forsvinner. På tross av oljeselskapene ble Troll også et av våre største oljefelt og var i fem år på rad norsk sokkels største oljeprodusent. Totalt dreier det seg om nærmere 1,8 milliarder fat som de involverte selskapene mente ikke hadde noen verdi. (Johan Sverdrup inneholder rundt 2 mrd. fat olje) Slik ble olje- og gassfeltet Troll et av offshore-Norges mest lønnsomme investeringer.

Både olje og gass er viktige elementer i det globale spillet om penger og makt. For Norge er Troll-feltet, i tillegg til alt annet, et lysende eksempel på en modig, selvstendig og framsynt ressursforvaltning.