Aftenbladet hadde 27. februar en stor del av avisen til ungdomsskoleelevers søking til videregående skole. I en av artiklene ble forholdene rundt den politiske prosessen knyttet til Bergeland sin videre drift i Tanke Svilandsgate nevnt. Jeg ønsker med dette å utfylle bildet.

Våre folkevalgte i fylket avgjorde i desember at Bergeland vgs. sine tilbud i Tanke Svilandsgate ikke skal flyttes til andre skoler. Vi som jobber på Bergeland mener dette var en god og riktig avgjørelse for elevene.

Det er i hovedsak tre sider ved vårt tilbud jeg vil fremheve.

1. God opplæring og god trivsel: Bergeland er en skole med en spesiell kompetanse knyttet til en mangfoldig elevgruppe. Høstens kvalitetsmelding for videregående skoler bekrefter at vi ikke skiller oss fra de andre skolene i fylket på kriterier som gjennomstrømning, motivasjon og trivsel. Undersøkelsen viser at elevene på Bergeland får god opplæring og at de trives på skolen. Det som skiller oss fra de andre sentrumsskolene i Stavanger, er at vi har et annet elevinntak.

Kvalitetsmeldingen viser at ordinære elever med gode innsøkingskarakter, elever som av ulike årsaker har svake innsøkingskarakterer og elever med annen kulturell bakgrunn, alle trives, er motivert og får god opplæring hos oss. Derfor velger flertallet av våre elever å fortsette hos oss.

2. Kultur og organisering:

En stor del av årsaken til elevenes trivsel og gode resultater er at Bergeland er en skole med en unik kultur, et felles elevsyn og en utforming ulik andre skoler. Vi er organisert i tverrfaglige team rundt elevene. Elevene har kun et fåtall voksne å forholde seg til – som sitter i umiddelbar nærhet til dem. Hos oss møter elevene holdninger, ikke regler. Elevsynet på skolen er tuftet på likeverd, noe som gjenspeiles i alle samtaler. På vegne av oss som jobber på Bergeland kan jeg med stolthet si at «dette er vi gode på».

3. Pedagogisk utvikling verksted:

Bergeland var den første skole i landet som fikk Utdanningsdirektoratets godkjenning til et forsøk uten karakter i orden og adferd. Forsøket er forankret i et læringssyn og et elevsyn som går ut på å møte elevene med likeverd, og et mål om å utvikle elevenes sosiale ferdigheter. Vi tror ikke på ordens- og atferdskarakterer eller anmerkninger, vi tror på dialog og veiledning med elevene. Dette er en ordning som vi er stolte av, og andre skoler følger nå etter.

To år etter at vi startet denne ordningen, kom den nye, overordnede delen til Kunnskapsløftet i fjor. Den fremhever sosial kompetanse på lik linje med faglig kompetanse. Dette viser at vi som skole er utviklingsorienterte og innovative, og det skal vi fortsette å være. Med dette ønsker jeg alle tiendeklassinger et godt valg for fremtiden.