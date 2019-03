Jeg har blitt gjort oppmerksom på et innlegg i Stavanger Aftenblad, publisert 8. mars 2019, der leder i Levekårsstyret i Stavanger kommune, Kåre Reiten, (H) skriver følgende:

«Jeg reagerer også på at kommunalt ansatte blir anklaget for å plage Hanne, og dra henne etter håret da hun var i Rektor Oldens gate frem til 2015. Når en alvorlig syk jente biter seg fast i låret eller overarmen på en ansatt, forstår jeg at man i smerte og fortvilelse prøver å få henne bort. Det betyr ikke at jeg forsvarer at hun noen ganger ble dratt i håret, men det er forståelig».

Ingen fra kommunen

Jeg har det privilegium at jeg er advokat for Hanne Hjorteland og hennes foreldre/verger. Vi gjennomførte en ankesak i Gulating lagmannsrett i Stavanger 7. og 8. mars.

De som forklarte seg i retten fra kommunen var en ansatt på Austbø, som måtte erkjenne at det ikke er gjort noe relevant for å ta imot Hanne, og en byråkrat ansatt i Stavanger kommune, som etter evne forsvarte de ulike vedtakene om tvangsoverføringen til Austbø.

Ellers var det ingen andre fra kommunen, og heller ingen fra Fylkesmannen, som forklarte seg i retten. Reiten var heller ikke tilstede.

Men det var mange på tilhørerbenken – også ansatte i Stavanger kommune.

Anmelder kommunen

På vegne av Hanne og foreldrene har jeg ført i pennen en anmeldelse av Stavanger kommune, også mot enkeltpersoner, for vold mot Hanne. Volden – som å rive av henne håret – var skjult for foreldrene frem til NRK-journalisten Erlend Frafjord krevde innsyn og fikk utlevert, som han selv sier det, «tusenvis av sider».

Rapportene om volden mot Hanne – om torturen mot Hanne – var til da ukjent og skjult for foreldrene. Dette til tross for at det er anført at kopier ble sendt til Hannes foreldre.

Min oppfatning er at det er trist at befolkningen i Stavanger har politikere som ikke evner å være ærlige, og som ikke evner å tenke menneskeverd. De er frampå når NRK dokumenterer det uverdige Hanne har vært usatt for – tortur mot henne en rekke ganger og i årevis mens hun var under offentlig omsorg – men stikker av med halen mellom beina når blitslampene slukkes.

Nitrist og useriøst

Å lytte til Reiten, og nå også lese hva han mener, er nitrist. Det er useriøst. Han beskytter krenkelsene og de krenkerne som har torturert autisten Hanne over tid og en rekke ganger.

Jeg har de seneste uker observert Hanne mer enn 10 ganger. Meg bekjent har Reiten, i likhet med byråkrater i kommunen og hos Fylkesmannen, aldri observert Hanne. Ikke da hun var i kommunal omsorg, og ikke på Institutt for Adferdsanalyse (IAA).

Men Reiten opplyser at han, med sine kolleger i levekårsstyret, har vært i lokalene i Austbø. Han skriver:

«Levekårsstyret har vært på befaring på Austbø, og et samlet levekårsstyre har tillit til at våre dyktige medarbeidere der vil kunne gi Hanne et godt og trolig livslangt tilbud».

Han opplyser ikke at lokalene der han har bestemt å tvangsplassere Hanne er tomme.

Ingen plan

I motsetning til alle vi som var i Gulating lagmannsrett sist uke, vet åpenbart ikke Reiten at det foruten en person - en avdelingsleder - verken er ansatt annet personale eller utlyst ledige stillinger. Det kom en erkjennelse i retten på at det ikke foreligger noen plan for hva som skal gjøres, annet enn at Hanne skal tvangsflyttes. Fra 1. november 2018 har Stavanger kommune ikke betalt noe til IAA.

Det vil aldri bli noen overføring til kommunal omsorg av Hanne. Mor og far nekter. Det har de god grunn til. De våger ikke. De fortsetter sin kamp for at lovens krav om at «helse- og omsorgstjenester skal være forsvarlig» – at menneskeverdet for Hanne respekteres.

Reiten, som Rådmannen, gir uriktige tall om kostnader. Når faktum er, som det har blitt dokumentert, at det er rimeligere for det offentlige med omsorg hos IAA, blir Reitens og byråkraters argumentasjon om mulig enda mindre begripelig.

Krenkelse

Dr Kåre Reiten, leder for Levekårsstyret i Stavanger, vet åpenbart ikke hva han uttaler seg om når han uttaler seg om Hanne Hjorteland. Hvis Reiten og andre med myndighet hadde brydd seg med å sette seg inn i Hannes situasjon, ville enhver måtte innse at tvangsflytting er en krenkelse av menneskeverdet, av norsk lov, av Grunnloven og av Hannes menneskerettigheter.

Hanne er en autist med særdeles store utfordringer. I motsetning til tiden i offentlig omsorg frem til 2015, da kommunen kastet kortene, har hun utviklet seg særdeles positivt i IAAs omsorg. Det ble i lagmannsretten for første gang kjent at den reelle grunnen til at dette skjedde var at hovedverneombudet truet med å stenge institusjonen. At politikere, muntlig eller skriftlig, argumenterer med uriktigheter, og til og med usannheter, er i alminnelighet et privilegium. For Hanne Hjorteland og hennes foreldre har det så langt vært en tragedie. Tragedien blir større med uansvarlige politikere og byråkrater.