I flere artikler i Aftenbladet forrige uke (12.12, 13.12, 14.12. og 18.12) har det kommet fram at det er en betydelig underkapasitet av psykologer i Rogaland. Dette fører til uakseptable lange ventelister for mennesker med behov for behandling for sine psykiske vansker. Fagdirektør i Helse Vest, Baard-Christian Schem, hevder at dette ikke er riktig fordi det psykiske helsevern har blitt bygget kraftig ut de siste årene.

Har ikke fulgt opp sin del

Det er riktig at satsingen som staten har iverksatt under betegnelsen «Psykiatriløftet», har ført til betydelige bedringer innenfor denne delen av helsetjenesten også i Rogaland. Likevel har ikke Helse Vest fulgt opp sin del ved å opprette flere psykolog-/psykiater-hjemler. Private psykologer og psykiatere står i Norge for en betydelig del av det behandlingstilbudet disse pasientene får.

Mellom 20 og 30 prosent av den samlede behandlingen blir utført av disse faggruppene. Dette er ett høyt tall fordi det er såpass få avtalespesialister. Undersøkelser viser at de private psykologene (avtalespesialistene) gjennomsnittlig behandler fem pasienter pr. dag. Tilsvarende tall for poliklinikkene er to pasienter per behandler hver dag. Som tillitsvalgt for psykologene deltar jeg i intervjuer av søkere til ledige hjemler for psykologer. Erfaringene her viser at søkerne er særdeles godt kvalifisert med betydelig tilleggsutdannelse og erfaring. Gjennomgående oppgir de under intervjuene at de ønsker å arbeide mer direkte som behandlere for pasienter. I de offentlige institusjonene går mye av arbeidsdagen med til annen virksomhet enn å drive pasientbehandling.

«Sørge for ansvar»

Det er en stor etterspørsel etter denne form for behandling i befolkningen, fordi pasientene erfarer at de får god hjelp. Dessverre medfører underkapasitet at ventelistene blir altfor lange. Helse Vest har innenfor sin helseregion et «sørge for ansvar» for å tilby nødvendig helsehjelp. I denne sammenheng betyr det at Helse Vest må sørge for en betydelig økning av psykologhjemler, noe vår helseminister gjentatte ganger har påpekt.