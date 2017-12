En stor gruppe jenter født i 2004 velger nå kollektivt å forlate klubben.

Viking er ikke den eneste klubben som praktiserer selektering som bærende utviklingsfilosofi fra 13-års alder − en alder preget av store forskjeller i fysisk og mental utvikling og mestring. Det å skille fysisk en gruppe av unge lagspillere blir sett på som den eneste veien mot toppen – uavhengig av hvor godt gruppen har fungert eller fungerer både sosialt og sportslig.

Mange har advart mot konsekvensene av selektering i ung alder i fotballen – fra profilerte trenere og ledere som Ole Gunnar Solskjær, Ståle Solbakken og Stig Inge Bjørnebye. En rekke forskningsrapporter slår også fast at det er liten sammenheng mellom tidlig selektering og prestasjoner i voksen alder, og andre klubber lykkes gjennom å organisere sitt tilbud på annen måte.

Man skaper trygghet, selvtillit og mestringsfølelse for noen − på bekostning av andre.

Strategi

I 2017 vedtok klubben en strategiplan frem mot 2019. Her slås det fast at et samspill mellom topp- og breddefotball har en verdi for organisasjonen. Derfor legger strategien vekt på å skape fotballglede i alle fasonger, gjennom både bredde- og elitesatsing. Man ønsker et tilbud til alle, et godt rekrutteringsarbeid og å ivareta spillere på en god måte. Tillit, trygghet og trivsel skal være viktigere enn resultater. Alle skal gis muligheter og utfordringer. Flest mulig spillere skal utvikles lengst mulig og best mulig. Alle skal tilbys sportslige utfordringer å strekke seg etter − ut ifra sitt nivå. Samtidig skal Viking være klubben for ungdom i nærmiljøet.

Strategiplanen er god på papiret, forankret i styret og skal benyttes som styringsdokument for alle ledere, trenere, ansatte og tillitsvalgte i klubben. Problemet er bare at den i mindre grad praktiseres når kamper skal spilles, turneringer avvikles og treningstider fordeles. Mange foreldre erfarer at tillit, trygghet og trivsel tidlig ofres i jakten på resultater, og at ikke alle ivaretas på en god måte. Heller ikke at man sikrer klubben et godt rekrutteringsgrunnlag og legger til rette for å utvikle flest mulig lengst mulig og best mulig.

Når de som har utviklet de beste ferdighetene prioriteres over tid og fra ung alder, vil også forskjellene øke mellom de beste og de nest beste. Man skaper trygghet, selvtillit og mestringsfølelse for noen − på bekostning av andre.

En stor gruppe jenter født i 2004 velger nå kollektivt å forlate klubben.

Forsvinner

Resultatet er i ferd med å vise seg etter noen år med satsing på jentefotball: Jenter født i 2003 har i 2017 ikke vært i stand til å stille et fullverdig breddelag. En stor gruppe jenter født i 2004 velger nå kollektivt å forlate klubben. 2005-årsklassen står også i fare for å stå uten breddelag etter selekteringsrunden neste år. Faren er overhengende for at tre årskull står uten breddetilbud i klubben om bare ett år.

Årsaken er i høy grad måten selekteringen praktiseres på. Det er trist for jentesatsingen i Viking, for breddefotballen og for lokalmiljøet.

Det drives et fantastisk frivillig arbeid i barnefotballen i Viking, av foreldre som bruker fritid og ferie for å bidra til utvikling, sosiale fellesskap, aktivitet og glede. Men det rakner når jentene blir 13–14 år, elitetenkningen slår inn for fullt, utviklingslagene profesjonaliseres og det forventes og kreves at foreldrene tar ansvaret for dem som er til overs etter den årlige selekteringsprosessent. Mange foreldre er på dette stadiet ikke i stand til å gi det kvalifiserte utviklingstilbudet jentene ønsker og behøver, og både jentene selv og foreldrene ser at tilbudet både sosialt og sportslig oppleves bedre i andre fotballklubber eller idrettslag.

Bredde skaper topp, og omvendt, mener Fotballforbundet. Men bredden ofres i økende grad når eliten er målet.

Noen må ut

Alle taper på at bredden nedprioriteres. Også dem klubben velger å satse videre på. Det ligger i selve filosofien bak selektering og utviklingslag at spillerne hele tiden må konkurrere om plassen når de beste jentene fra andre klubber rekrutteres eller søker seg til Viking. Vareopptellingen er en årlig foreteelse. Skal noen inn, må noen ut – som 14-åring, 15-åring eller 16-åring. Problemet er bare at de trolig ikke vil å ha et breddelag i Viking å gå til.

Vikings mål med utviklingslagene er å utvikle toppspillere. Punktum. Det kollektive målet er et elitelag i toppen av norsk kvinnefotball. Men alle vet at nåløyet er trangt, og at bare noen få prosent fra egne rekker vil nå målet. Noen mister motivasjonen, utviklingen stagnerer, noen skades, noen går lei eller prioriterer skole, noen skifter miljø, noen velger andre idretter etc.

Når den endelige vareopptellingen så gjøres opp, sitter man kanskje igjen med en håndfull toppspillere som gevinst i et årelangt lotteri. I kjølvannet forsvinner ikke bare hundrevis av motiverte unge og deres foreldre, men også potensielle inntekter, entusiasme og tilknytning til det som en gang var en breddeklubb i bydelen for unge.

Bredde skaper topp, og omvendt, mener Fotballforbundet. Men bredden ofres i økende grad når eliten er målet. Det må styret i Viking FK ta på alvor om jentesatsingen skal ha en fremtid.

Fikk du med deg denne sterke beretningen?

Jarle Aasland

Ragnvald Soma var fotballproff med suksess og nederlag på banen. Men han slet hardt med å takle at karrieren var over. Han mistet troen på seg selv − og på at livet kunne bli bra.