«Hvorfor vil Arbeiderpartiet endre norsk arbeidsliv?» spør Margret Hagerup, stortingsrepresentant for Høyre, i Aftenbladet den 29. august. Hagerup forsøker å stemple vår politikk som «radikale forslag» som vil «endre norsk arbeidsliv». Det vi tvert i mot gjør er å ta tak i problemene i arbeidslivet for å løse dem. Til det har vi fått støtte fra et bredt flertall på Stortinget.

Vår opprydningsaksjon i arbeidslivet handler om å sikre vanlige folk makt over sin egen arbeidshverdag.

På lag med vanlige arbeidsfolk

Norsk arbeidsliv trenger mer enn honnørord fra Hagerup og Høyre. Arbeiderpartiet er på lag med vanlige arbeidsfolk og de seriøse aktørene i arbeidslivet. Vår opprydningsaksjon i arbeidslivet handler om å sikre vanlige folk makt over sin egen arbeidshverdag, gjennom faste ansettelser og ordna forhold, og å få bukt med de useriøse aktørene. Da må man være villig til å tenke nytt.

Selvsagt er vårt arbeidsliv blant de mest trygge, produktive og godt organiserte i verden. Men også hos oss ser vi useriøse aktører, midlertidige jobber og lav organisasjonsgrad. Hva vil Høyre gjøre med dette? For det er Høyre som har økt adgangen til midlertidige jobber, på bekostning av faste stillinger. Når vi har utfordret Erna Solberg i Stortinget sier hun rett ut at hun har «ingen planer» om flere tiltak for å øke organisasjonsgraden. Høyre sier de er mot useriøse aktører. Men de gir ikke Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet, Politiet eller Skatteetaten de pengene eller verktøyene de trenger for at sosial dumping og arbeidslivskriminalitet skal få konsekvenser. Arbeiderpartiet har derimot hvert år foreslått å styrke dette arbeidet. Hvert år er vi blitt nedstemt.

Valgt å være passiv

Arbeidsminister Anniken Hauglie fra Høyre har valgt å være passiv. Hauglie og regjeringen har innrømmet at det er problemer med den økte graden av innleid arbeidskraft, særlig innen bygg- og anleggsbransjen. Rett før valget i fjor skulle de «gå til kamp». Men snakket har ikke blitt fulgt opp med kraftfulle tiltak.

For det er Arbeiderpartiet, sammen med de andre partiene på venstresiden, og Kristelig Folkeparti, som har drevet frem nødvendig endring. Vi har strammet inn på bruken av midlertidig innleid arbeidskraft og forbudt såkalte nulltimerskontrakter – kontrakter der du påstås å være fast ansatt, men i realiteten ikke har noen garanti for arbeid eller lønn.

Vi har hatt tett kontakt med både Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforbund i dette arbeidet. Begge parter mener at endringene er nødvendige.

KrF er del av flertallet

Aftenbladets lesere bør merke seg at Hagerup ikke nevner at Kristelig Folkeparti er en del av flertallet for å rydde opp i arbeidslivet. Det ville jo avslørt at forslagene vi har klart å danne flertall for ikke er «radikale», men tvert i mot er høyst nødvendige og støttet av et bredt flertall på Stortinget.

Høyre bør lytte mer til Kristelig Folkeparti. KrFs talsperson, Steinar Reiten, forklarte støtten til innstrammingene for innleid arbeidskraft slik: «Det er to hovedgrunner til det. Det første er at det er et viktig familiepolitiske virkemiddel: Vi ønsker å sikre at norske familier skal sikres rett til sikker inntekt. Det andre er at vi mener det å være organisert er viktig».

Svekker modellen

Dette er jo ikke Høyre enig i. I sin egen regjeringsplattform med Fremskrittspartiet og Venstre gir de tvert i mot det uorganiserte arbeidslivet «anerkjennelse». Med andre ord går de åpent ut og anerkjenner den delen av arbeidslivet som svekker den norske modellen: Partssamarbeidet og likevekten mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

Dette er ikke bare radikalt, det er i norsk sammenheng ganske ytterliggående. Det er slike handlinger fra Høyre som gjør at Hagerups honnørord om vår norske modell lyder ekstra hule.