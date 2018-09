Aftenbladets leder: Kjør på, Sp! Vi trenger en tillitsreform for lærere, sykepleiere og politifolk.

Organiseringen de henviser til, og som ikke er basert på tillit, er etter all sannsynlighet det som kalles New Public Management (NPM). Det ser ut til at svært få våger å sette navn på denne offentlige organisasjonsmodellen som tapper kommunene for penger, og vi vil si, er en skandale for de tjenestene som kommunene har ansvar for. Hvilke politiske parti, utover Senterpartiet, våger å ta tak i denne viktige saken?

Og, våger Senterpartiet i Stavanger å følge opp moderpartiets bekymringer? New Public Management har rast over hele Europa, så vidt oss bekjent.

Tom Hetland skrev i en artikkel i Aftenbladet i januar 2016 fra Skottland under tittelen «30 års ferd mot fiasko»: «New Public Management-reformene skulle gjera offentleg sektor betre og billegare. I staden vart han dyrare og dårlegare». Kan vi ikke si at det samme gjelder for Norge – og i vår lille andedam, Stavanger? Eller?

Kan bli straffet

Vi vet at den fra «grasrota» som løfter sin røst, kan bli straffet for sine synspunkter. Det vil si lærere, sykepleiere eller leger som ønsker å bruke mesteparten av sin tid til elever, sykehjemsbeboere eller pasienter, ikke til dokumentasjon og rapportering av administrative data. Den milde straffen er å bli oversett. Den mer alvorlige straffen er at man må gå, noen orker ikke mer og går av egen fri vilje.

Vi undres: Tør ikke heller ledere på øverste nivå si fra hvis man ser at dette har båret galt av sted? Eller mener dere at NPM er den moderne organisasjonsmodellen, den som er den beste?

Eller lever dere så langt fra virkeligheten i skoler, sykehus, sykehjem og hjemmetjenester at disse bekymringene går under radaren? Eller over den?

Vil dere ta affære?

Senterpartiet sentralt har tatt saken opp. De vil ha en tillitsreform. Hva vil Senterpartiet i Rogaland gjøre? Hva vil Senterpartiet i Stavanger gjøre? Finnes det nå et håp om at noen med makt, som dere politikere, vil ta affære? Finnes det håp om at andre politikere/andre partier vil støtte dere? Skal Stavanger begynne å finne tilbake til en omsorg som har fokus på personene som trenger omsorg og assistanse, ikke bare på klokka og på lappen han eller hun fikk på kontoret før dagens runde begynte, kanskje skrevet dagen før.