Rogaland fylkeskommune, NHO og LO støtter tv-aksjonen og vi oppfordrer andre til å støtte den. Hvorfor det?

Mange har kjent på det å ikke mestre noe i løpet av livet. Ved å åpne dører og legge til rette for at flere møtes, viser Kirkens Bymisjon hvorfor tema for årets tv-aksjon er viktigere enn noen gang. De tilbyr mennesker som opplever å stå utenfor et nytt fellesskap og bidrar til at flere får muligheten til å oppnå egne mål og drømmer. Pengene som samles inn vil skape mer enn 700.000 møter mellom mennesker.

Økt polarisering

Norge er kjent som et land med høy velferd og tillit i befolkningen. Vi stoler på hverandre i landet vårt, og vi er med på dugnad i barnehager og skoler. Men verden rundt oss preges av økt polarisering og proteksjonisme, og det berører oss, det berører alle nordmenn.

De siste tiårene har forskjellene mellom rike og fattige land blitt mindre. Samtidig har økonomisk ulikhet økt internt i de fleste land i verden, også i Norge.

Det er fortsatt for mange som faller utenfor, og det er et stort politisk og økonomisk problem for vårt land og for verdenssamfunnet. Forskjellene i OECD-land er nå større enn de var på 80-tallet og ulikhetene har økt både i gode og dårlige tider. Det er flere grunner til dette, det handler både om teknologi, muligheter i arbeidslivet og fordelingspolitikk.

Den norske modellen er bygd på tillit, samarbeid og gode løsninger for fellesskapet. I et inkluderende arbeidsliv spiller også et velfungerende samarbeid mellom NHO, LO og myndighetene en sentral rolle. Dersom det lokale trepartssamarbeidet fungerer godt, vil det kunne lykkes enda bedre å skape et inkluderende samfunn og arbeidsliv.

Uvurderlig innsats

Kirkens Bymisjon sitt arbeid skaper et varmere samfunn. Samfunnet vi lever i handler aller mest om hvordan vi har det i lokalsamfunnet og hvor mye vi stiller opp for hverandre. Her gjør Kirkens Bymisjon en uvurderlig innsats for at alle skal oppleve å være inkludert og sett.

Vi vil derfor oppfordre kommuner, lokale næringsforeninger, arbeidsgiverforeninger og arbeidstakerorganisasjoner til å ta del i årets tv-aksjon. I denne saken kan alle partene sammen jobbe for et varmere og mer inkluderende lokalsamfunn.