Det er bra at miljøvernere engasjerer seg i kraftsystemet, men for Einar Wilhelmsen i Zero går det litt i ball når han trekker de store linjer for å begrunne hvorfor flere må få solceller lik de han selv har på taket.

I et innlegg i Aftenbladet 14. september krever han økt satsning på vind- og solkraft og begrunner det med at vi får mer og mer variert nedbør. Samtidig syns han det ikke er så viktig med mindre, uregulert vannkraft (uten vannmagasin), altså småkraft. Resonnementet hans synes å være at siden været og dermed nedbøren vil variere mye mer i fremtiden så trenger vi strømkilder som produserer strøm i motfase med vannkraften. Dette er jo et tilforlatelig standpunkt, men dessverre er bildet hans malt med for bred pensel.

Sikrer vann i magasinene

Wilhelmsen er tydeligvis klar over at sol- og vindkraft vil fungere svært dårlig uten vannkraft og fremholder at: «Vi har bygget store magasiner i fjellene for å være sikre på at vi har nok vann slik at vi kan fyre panelovner og varmekabler på badet hele vinteren. Fra å være eneleverandør av strøm, bør vannkraften ta rollen som ryggrad i kraftsystemet.» Det han ikke tar med i regnestykket, er at vannmagasinene i fjellet faktisk må fylles og ikke tappes unødvendig for å virke etter hensikten. Uregulert kraftproduksjon, som for eksempel småkraft, sikrer nettopp at det er nok vann i magasinene når det virkelig trengs. Denne vannkraften produseres når vannet er der og sikrer at magasinverkene kan stå stille og spare på vannet til vi trenger det. Wilhelmsens dilemma med at det vil regne både mer og mer variert er dermed egentlig en fordel dersom vi får mer uregulert vannkraft som faktisk kan gjøre seg nytte av regnskyllene når de kommer.

Da sparer vi vannmagasinene. Sol- og vindkraft vil selvsagt kunne bidra på samme måte, men kraftsystemet vil i overskuelig fremtid være avhengig av uregulert vannkraft for å fungere skikkelig.

God porsjon idealisme

Skal vi i Norge få enda mer fart på det grønne skiftet trenger vi mer av både sol, vind og vannkraft – ikke mindre. I en fase hvor det er om å gjøre å øke totalproduksjonen av fornybar kraft, blir det feil å «forelske» seg i teknologier. Wilhelmsen har solceller på taket, det er prisverdig. Men mens vindkraft og vannkraft i dag er lønnsomme teknologier, gjenstår det fortsatt en del før en gjennomsnittlig barnefamilie kan ta seg råd til å ha solceller på huset sitt. Dette vil forhåpentligvis endre seg, men man må ha en god porsjon idealisme og ikke minst god økonomi for å gjøre som Wilhelmsen. Derfor er da også solkraft en helt marginal del av det norske kraftsystemet.