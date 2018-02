Stavanger Frp går inn for juridisk abort. Norske liberalister har lenge levd etter slagordet «frihet under ansvar». Men om menn skal kunne fraskrive seg alt ansvar før et barn blir født må liberalistene i Frp endre sitt slagord til «frihet uten ansvar». De vil sikre mannen frihet fra barnebidrag. Dette er et frieri til alle menn som mener «likestillinga har gått for langt» og «nå er det snart ikke lov å være mann lenger».

Mannen vinner igjen

I kampen om hvilken frihet som skal veie tyngst, så er det mannen som vinner igjen, for Frp-liberalistene. Mannen med stor M har ikke falt. Men mannen med liten m har falt for lenge siden, om du spør Frp.

På merkelig vis fremstiller leder i Stavanger Frp, Kristoffer Sivertsen, forslaget som om det er et forslag fremmet for å redusere presset på kvinner. Kvinner skal altså slippet presset fra «mange menn» som «bruker mye tid på å overtale kvinner til å ta abort». Så, da skal menn heller kunne true med å ta juridisk abort, og la kvinner sitte igjen med alt ansvaret.

Lyder hult

Omsorgen for kvinner fra Frp-representanten lyder like hult som Donald Trumps utsagn «I have great respect for women. Nobody has more respect for women than I do». Særlig når Sivertsen sier til NRK at det finnes tilfeller der menn blir lurt inn i foreldreskap av kvinner.