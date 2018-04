Overgangsreglene for særfradrag på skatten for høye sykdomsutgifter har nå vart i åtte år. Det betyr at kun de som fikk særfradrag i 2010 og 2011, har kunnet kreve dette i årene etter, denne regelen gjelder også for skattemeldingen 2107. Dette er svært urettferdig for personer som har fått store utgifter i forbindelse med sykdom i løpet av de siste åtte årene. Det er uforståelig hvordan man kan forskjellsbehandle personer med samme type sykdommer og samme type utgifter. Også andre typer stønader forsvinner i det stille. Som eksempel kan det nevnes at hjelpestønad til hjelp i huset skal opphøre fra 1. juli i år, og at flere inkontinensartikler er fjernet fra blåreseptordningen.

Danner seg et mønster

Når man ser dette bildet i sammenheng med de siste årenes underreguleringer av pensjonene, danner det seg et mønster. Det ser ut som det er de eldre og de syke som blir salderingsposter når regjeringen skal få budsjettet til å gå opp.

Går mot større forskjeller

Vi er bekymret. Kurvene for yrkesaktive og pensjonister går forskjellig vei. Vi går mot større forskjeller. Er det slik vi vil ha det?