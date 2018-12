Melsheia må vernes mot utbygging!

Det er med stor interesse vi har fulgt med på det som er skrevet og sagt rundt Sandnesmarka. Men et forhold er i ferd med å gå under radaren. Politikerne foreslår å gjøre store inngrep i byens aller viktigste friområde Melsheia. Kan det være mulig?

Mange fine formuleringer

Vi må tilbake til møte i kommuneplankomiteen i Sandnes den 16. oktober. Komiteen hadde en sak «premiss for ny avgrensing av Sandnesmarka» og deretter «oppsummering etter offentlig høring og forslag til revidert kommuneplan». Mange fine formuleringer i saken om Sandnesmarka, og det er bra. Men ikke noe nytt, dette gjaldt også da Sandnesmarka ble opprettet. Men slik har tydeligvis ikke politikerne oppfattet det. I Aftenbladet 29. oktober uttaler leder av komiteen Martin S. Håland: «Samtidig mener vi at Sandnesmarka skal defineres med faste grenser som ikke finnes i dag.» Grensene har vitterlig vært på kommuneplankartet siden marka ble opprettet. I kommunen har vi fått svar at disse kan endres i forbindelse med kommuneplanrevisjoner. Men når vi går inn og sammenligner kartet for pågående revisjon av kommuneplan med kartet for gjeldende plan, er det ikke samsvar. Noen områder bl.a. i Melshei, er tatt ut i forkant av kommuneplanrevideringen. Hvordan det har skjedd har vi ikke fått noe godt svar på.

På en finurlig måte tatt ut

Neste sak i møtet; oppsummering etter offentlig høring og forslag til ny kommuneplan. Bogafjell 7 er foreslått som nytt utbyggingsområde. Det er et av de områdene som på finurlig måte er blitt tatt ut av Sandnesmarka midt i planperioden. Det er et delt område mellom Brattebø, og nedre deler av Melshei. Fylkesmann, fylkeskommune og Statens vegvesen har i høring lagt ned innsigelse mot disse områdene. Komiteen aksepterte å ta ut Brattebø, men flertallet vedtok, mot administrasjonens innstilling, å gå videre med den delen de beskriver som «oppe i skogen». Som slett ikke har noe med Bogafjell å gjøre. For de som måtte lure, er det området fra nederst i Melshei og opp til den nye rulleskiarenaen, nord for Melsheivegen.

Har de allerede i neste sak glemt hva de vedtok i forrige? «Styrke bynære friluftsområder, sikre større sammenhengende regionale friluftsområder, området skal avgrenses ut fra en målsetting om å følge naturlige linjer i landskapet.» Bo 7 vil være et fryktelig inngrep i regionens viktigste friluftsområde. En slik utbygging vil være en kile inn i Melsheia, og fraviker alt som heter naturlige avgrensinger og linjer i landskapet. Bryter tvert med intensjonene i vedtaket om Sandnesmarka. At det er Sandnes kommune sitt eget tomteselskap som er hovedinteressent bak forslagsstilleren Brattebø Gård, gjør ikke saken bedre.

Administrasjonen klarer å takle den balansegangen på en god måte, men for flertallspartiene ser dette ut til å bli for vanskelig.

Naturmangfold

Viktig i tillegg til friluftsinteressene er naturmangfold. Området er ikke den delen av Melshei med mest turgåere, desto viktigere for alt fugle- og dyreliv. Vi føler oss nokså sikre på at Sandnes sin befolkning ikke er klar over hva som er foreslått. Melsheia har alltid vært viktig for beboerne i Sandnes. Det har stor verdi å bevare Melsheia som det unike friområdet det er.

Sandnes har i denne sammenheng også et regionalt ansvar, Melshei er ikke bare byens viktigste friområde, men også et av regionens viktigste.

Gjør det eneste riktige

Fylkesmann og fylkeskommune må stå fast på sine innsigelser. Flertallspartiene må bøye unna og gjøre det eneste riktige. Riktig i dag og riktig for kommende generasjoner. Frafall området som byggeområde, og se å få området innlemmet igjen i Sandnesmarka hvor hele Melsheia hører hjemme.