Nettopp av den grunn snakker profesjonelle klimaforskere først og fremst om hva vi faktisk vet og hva vi må gjøre, snarere enn om hva som fortsatt er usikkert.

I så måte var det intenderte ekspertintervjuet i Aftenbladet med en professor i fluiddynamikk/flerfasetransport tidligere i desember avslørende. Ikke fordi det som ble sagt var direkte feil, men fordi sjonglering med tall og statistikk, vektlegging av usikkerhet og alt vi ikke vet er fjernt fra den tydeligheten klimaforskerne selv kommuniserer med.

Hva klimaforskningen er

Vi må kunne håpe at allehånde geologer og petroleumsfysikere etter hvert vil vise ydmykhet nok til å akseptere at det er forskjell på det de arbeider med innenfor petroleumsfaget og det klimaforskere holder på med når de analyserer data fra havet, landjorden og atmosfæren. Hvis ikke, er jo den logiske konsekvensen at neste flerefaseutbygging i oljeindustrien like gjerne kan utredes ved et klimaforskningsinstitutt – under mottoet om at en fysiker er en fysiker.

Klimaforskingen er ikke ett fag eller én vitenskap. Systemene som styrer det fysiske klimaet, er dels kjemiske, dels fysiske og dels biologiske. Klimaforskning omfavner også forskning på hvordan klimaendringene påvirker samfunnet, hva vi kan gjøre for å tilpasse oss og hvordan vi kan redusere utslippene. Den mest spennende forskningen skjer ofte i skjæringspunktet mellom natur- og samfunnsvitenskap. Norge har noen av verdens beste klimaforskere, og vi publiserer mer forskning på dette feltet enn noe annet land i verden.

Sprer en konspirasjonsteori

At forskerne publiserer sin forskning i seriøse vitenskapelige tidsskrifter, er en garanti for at forskningen er av høy kvalitet. Klimarealistene forsker ikke, de mener en hel masse og noen av dem har titler som gir inntrykk av at de har faglig autoritet. Det har de ikke. De publiserer ikke forskning, deltar ikke i store internasjonale prosesser som FNs klimapanel (IPCC) og deltar ikke i den vitenskapelige debatten om klimaforskning.

I Aftenbladet den 19. desember slår klimarealist Martin Hovland i bordet med at han er godkjent som «expert reviewer» for to av Klimapanelets rapporter, og han skaper dermed inntrykk av at han er formelt tilknyttet IPCCs forskningsprosjekter. Faktum er at hvem som helst ved hjelp en akademisk egenerklæring kan melde seg på for å bli «expert reviewer». Nøyaktig 42.001 eksterne «expert reviews» er gitt på den siste IPCC-rapporten.

Klimarealistene sprer en av de største og farligste konspirasjonsteoriene i vår tid, nemlig at den globale oppvarmingen er en bløff – eller en «hoax», for å bruke Donald Trumps favorittbegrep.